随着冬季气温逐渐下降和昼夜温差增大，呼吸道疾病进入高发期，相关疾病防治问题成为市民重点关注的话题。2018年1月17日下午，市民公益健康讲坛在广州开幕。包括中国工程院院士、著名呼吸病学专家钟南山在内的专家学者齐聚广州，围绕“冬季呼吸道疾病防治”话题，为参会的广州市民、媒体以及研究机构等各界人士带来一次健康知识科普。

会上，钟南山围绕“冬季呼吸道疾病防治”作主题分享。钟南山表示，呼吸疾病防控是中国健康发展战略重大需求，目前慢性呼吸疾病严重威胁我国人民健康。钟南山详细介绍流感现状，包括冬季呼吸系统疾病发病特点、流感病毒病原学、南方省份流感样病例数据，还就最新的流感病例趋势等方面阐述流感相关科研成果。他认为，冬季是流感高发季节，流感至今仍是无法预测的威胁，如果流感来了，一是预防，二是治疗。因此，他通过介绍抗流感病毒药物在防治流感中作用、中西医临床防治对比、控制活禽市场流通、减少禽流感传播等，深入浅出地谈流感的预防方法。钟南山明确指出，免疫注射是最有效的预防方法，同时也建议有关部门应提高对免疫注射预防的资助，尽早研发预防作用更强、覆盖面更广的四价疫苗。在主题分享后的互动环节中，钟南山建议大家要重视生活规律，涉及心态、饮食、抽烟喝酒、运动、早防早治、绿色环境六大方面，健康心态、健康作息以及坚持运动要贯彻到日常生活中。他还现场分享自己平时的规律生活，比如晚上11点准时就寝。

东阿阿胶总裁秦玉峰对钟南山院士流感防治的观点深感认同，他表示，“钟院士提到的一些冬季呼吸道疾病，预防往往比事后治疗更有效，这与中医药所倡导的‘治未病’理念不谋而合。“因此，提高免疫力十分关键，尤其近期流感盛行，提高免疫力应对外界变化显得更为重要。阿胶可以提高人体免疫力，促使细胞分泌更多的免疫因子，阿胶对白细胞、NK细胞、B淋巴细胞和T淋巴细胞亚群均具有明显的升高作用，并能延缓肾、肝等解毒器官的退化，提高胸腺指数和脾脏指数，提高免疫功能。此外，秦玉峰还从大健康产业发展和现代科技推动传统医药转型的角度出发，向与会各界人士介绍了东阿阿胶近些年来的发展情况。他表示，东阿阿胶不仅有近三千年的传承历史，而且一直都走在科技创新的前沿。除了通过加强产品科研、建立溯源机制、保障产品质量外，也通过生物制药、基因识别以及物联网等热点技术，力求将东阿阿胶的功效与现代医药科学的研究相融合，打造国家中医药名片。

中国医学科学院药物研究所新药安全评价研究中心研究员靳洪涛先生，重点就冬季常见的空气细颗粒物造成肺功能损伤的话题谈呼吸道疾病防治，为现场观众分享了其团队的研究成果报告。靳洪涛团队在研究过程中，通过现代科技手段，对多种药材进行了系统的医学分析，最终发现阿胶对修复细颗粒物造成的肺功能损伤具有较好的作用，并通过科学手法印证了阿胶修复肺功能损伤的初步药理作用，解密道地药材背后的功效“黑科技”。

在嘉宾对话环节，钟南山等演讲嘉宾与中国医学科学院药物研究所首席科学家王爱平、国家胶类中药工程技术研究中心主任周祥山等进行了话题探讨。钟南山院士再次强调慢性疾病要重视早发现、早诊断、早治疗。秦玉峰也结合企业战略规划表达自己观点。他谈到，东阿阿胶进行全产业链质量管控，并将发展驴产业和精准扶贫结合起来，已在全国构建20个毛驴药材标准养殖示范基地,布局聊城和蒙东辽西两个百万头养殖基地，既帮助农民致富，又保证原料纯正和产品的安全有效。王爱平、靳洪涛以及周祥山三位科研工作者则从学术研究角度分别谈及与健康相关的产品安全性评价，建议企业研发产品并推向市场，规范临床实验得出科学结论并传承和创新。

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