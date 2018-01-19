安利逸新车载空气净化器、益之源净水器荣获中国家电研究院“好产品”认证

1月18日， “2017年中国家电行业年度峰会暨‘好产品’发布盛典”在北京举行。本次盛典以“省心、舒心、放心、用心”为主题，参与评选的产品品类覆盖了彩电、冰箱、空调、洗衣机、洗碗机、吸油烟机、热水器、燃气灶、净水器、空气净化器、吸尘器、烤箱、微波炉、干衣机、壁挂炉、采暖炉、新风、除螨仪等家电产品。通过专业评测，本次峰会重磅发布了2017年度中国家电“好产品”，全方位为消费者展示品质家电的魅力，让消费者买得放心、选得省心、用得舒心。

安利逸新车载空气净化器凭借其在净化效率、噪声等方面的杰出性能，达到用户体验评测A级标准，还未正式上市便荣获车载净化器品类“好产品”认证。

安利益之源净水器凭借其在净水流量、净水效果等方面的出色表现，达到用户体验评测A级标准，不出所料荣获净水器品类“好产品”认证。

随着经济基础的大幅提升，全民品质消费时代已经来临，消费升级态势愈发明显。但是面对品类繁杂、功能各异的家电产品，消费者想挑选一款真正适合的“好产品”却并非易事。

中国家用电器研究院副院长葛丰亮表示，中国家用电器研究院立足于科研、标准、检测、信息服务等优势能力，致力于成为企业与消费者之间沟通的桥梁。“好产品”的认证正是在践行这一点，不再将“好产品”的定义局限于品牌、质量、功能等硬性指标，还会看产品能否给用户带来愉悦的使用体验，一切以用户为中心。

中国家用电器研究院评测中心独有的UET评测体系，依托于中国家用电器研究院推出的《家用和类似用途电器用户体验测评技术规范》，建立了以用户体验为基础的产品评价体系，从产品表现和用户体验两方面对产品进行评价，筛选出最符合消费者使用习惯，有良好使用体验的产品。

认证“好产品”一方面可以帮助消费者快速甄别好的家电产品，节约选购时间，降低购买风险；另一方面则能够将实际评测过程中发现的问题及时反馈给企业，为其后续的产品改进、技术升级提供方向。

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