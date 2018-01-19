第三届拜博口腔国际学术论坛1月20日-22日在京举办

2018年1月20日—22日，由拜博口腔医疗集团主办，拜博集团学术委员会及德菲国际培训中心承办的“第三届拜博口腔国际学术论坛”将在北京泰康商学院隆重召开。会议邀请到空前强大的国内、国际权威口腔专家组成讲师团，以口腔种植为切入口，融入美学修复，正畸等不同主题演讲，共同探讨国际前沿的口腔临床技术，交流最新口腔临床技术的实施经验。

国际种植大咖云集，循证口腔种植医学

本届学术论坛为期三天，以“循证口腔种植医学-成功的道路”为主题，力邀数十位国内、国际知名口腔专家出席，他们将结合自身丰富的临床经验和专长，通过大量临床病例，为现场学院带来各自领域最新的科研课题和临床技术应用。

论坛第三天还特别开设VIIV即刻负重种植专场，邀请以色列Yossi Kaplavi医生、拜博集团执行总裁、IDDC总监黎强，IDDC副总监、拜博IDDC副总监、上海拜博口腔医院种植主任高振华等专家围绕“VIIV即刻负重种植在上颌骨极度缺失中的应用”进行临床病例分享及实操培训。

理论与实操结合，论坛提升培训实效

与往届不同的是，此次论坛特别开设了七场不同主题的实操课程。让学员通过实操课程进行理论知识的验证，将理论转化为临床实际操作，快速提升参会学员的技术水平。论坛设置了“运筹帷幄，决胜牙周种植”、“数字化种植方案设计/导板外科种植”、“骨劈开术的临床操作技巧及实操班”、“植骨操作高级班”、“从单牙到全口的植入模型演示与操作技巧”等实操课程，国内的种植医生们不可错过。

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