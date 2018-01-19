中医药领域大咖齐聚康美 探索中医药传承创新发展

华东理工大学兼职教授、北京中医药大学客座教授任德权与康美药业董事长、总裁马兴田进行座谈

1月17日，多位中医药领域学界泰斗齐聚康美药业，与康美药业董事长、总裁马兴田，副董事长、常务副总裁许冬瑾就中医药传承创新与大健康产业发展进行深入交流和探索。

专家学者们参观了康美企业展厅，详细了解该公司打造的中医药全产业链精准服务型“智慧+”大健康产业在全国的布局发展以及康美·中国中药材价格指数和康美药业中药材大宗现货交易平台等运行情况。

专家学者查看康美·中国中药材价格指数和康美药业中药材大宗现货交易平台

对康美药业首创的康美智慧药房，专家学者们表现出了极大的兴趣，并进行了深入细致的了解。据了解，作为康美药业对中医药传承创新做出的重大探索，目前康美智慧药房合作机构已超250家，日最高处方量达2.5万张，累计处方量360万张，服务门诊医生超过2.5万名，服务患者约130万人，在广州、北京、上海、深圳和成都、昆明等重点城市目标机构的落地实施，并启动重庆、厦门、贵阳等更多城市中央药房的搭建，逐步形成城市群中央药房，该模式此前已获得国家中医药管理局肯定，其相关标准已写入该管理局最新发布的《关于推进中医药健康服务与互联网融合发展的指导意见》，近期康美药业作为“智慧药房”国家标准制定的唯一企业，已经向相关部门申报，正在加速验收，很快将在全国推广应用。

座谈现场

座谈会上，华东理工大学兼职教授、北京中医药大学客座教授任德权表示，康美的发展一直让他刮目相看，从中医药到现在的医养结合大健康，康美药业表现出强劲的实力与向上的活力，尤其对中医药标准化方面所做出的贡献，也是值得称赞的，未来康美可以为中医药事业的发展做出更多更大的贡献。

世界针灸联合会主席、中国中医科学院首席研究员刘保延表示，康美首创的智慧药房模式将中医药与大数据相融合，创新医改环境下就医用药新模式，是对国家“数字中国”战略的积极践行，也是推进中医药智慧发展的重要举措，有力地推动了中医药现代化、标准化、国际化发展，对整个中医药行业的发展推动做出了重要贡献。

康美药业董事长、总裁马兴田对各位专家的赞许表示感谢，表示康美药业继续发挥全产业链资源优势和“智慧+”大健康产业平台资源，积极推进中医药健康产业的现代化、规范化和国际化发展，探索中医药发展4.0时代，当好中医药现代化发展的排头兵，为群众提供很多优质的中医药服务。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）