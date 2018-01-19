中国中医科学院院长张伯礼到访康美药业

中国工程院院士长张伯礼与康美药业董事长、总裁马兴田进行座谈

1月17日，中国工程院院士、中国中医科学院院长、天津中医药大学校长张伯礼在世界针灸联合会主席、中国中医科学院首席研究员刘保延的陪同下专程到访康美药业，与康美药业董事长、总裁马兴田，副董事长、常务副总裁许冬瑾就中医药传承创新与大健康产业发展进行深入交流和探索。张伯礼表示，康美药业打造的以康美智慧药房为代表的中医药全产业链精准服务型“智慧+”大健康产业平台，符合国家正在大力实施的“健康中国”等发展战略，是中医药现代发展的一面旗帜，其继承与创新始终走在行业前列，有很强的示范效应，是实现百姓对幸福生活向往的重要平台，未来大有可为。

中国工程院院士长张伯礼了解康美“智慧+”大健康产业在全国的布局情况

张伯礼在康美药业展厅详细了解该公司打造的中医药全产业链精准服务型“智慧+”大健康产业在全国的布局发展以及康美·中国中药材价格指数和康美药业中药材大宗现货交易平台等运行情况，并对康美药业首创的康美智慧药房进行了深入细致的了解，对该平台在下单、审方、药品调剂、煎煮、包装及配送等“智能化”运作模式与马兴田、许冬瑾进行充分探讨、交流。

张伯礼对康美药业首创并运营两年多的“智慧药房”模式频频称赞，他欣喜的指出，康美药业作为“智慧药房”国家标准制定的唯一企业，其相关标准前期已写入国家中医药管理局发布的《关于推进中医药健康服务与互联网融合发展的指导意见》，并在深圳作为模版先行上升为行业标准予以实施推广，这是便民、惠民的智慧中医药模式，为百姓提供安全便捷的就医体验做出了重要贡献，也是中医药发展的又一大创新和进步，相信下一步完成国家标准验收后，将可在全国全面推广应用，为更多群众提供良好的中医药服务。

张伯礼表示，康美药业过去20年始终坚持对中医药文化传承和创新发展，成功打造了中医药全产业链精准服务型“智慧+”大健康产业平台，一直领先行业，尤其是首创的康美智慧药房、智慧医院等“智慧+”新业态，对智慧中医药的规范化发展具有标杆意义，符合国家“健康中国”“数字中国”战略发展。

张伯礼强调，社会经济面临新的巨大发展机遇，中医药振兴发展也迎来了天时、地利、人和的黄金发展时期，康美药业开创的“智慧+”大健康产业平台对中医药发展具有变革性意义，为健康中国做贡献恰逢其时，希望康美药业在新时代的新征程路上继续为中医药发展不懈努力，勇于担当，做好旗帜，实现新跨越，取得新作为。

马兴田感谢张伯礼院士和中国中医科学院一直以来对康美的指导与支持，他表示康美药业一定会更加立足自身综合优势，结合新时代发展及中医药健康产业实际，积极推进中医药健康产业的现代化、规范化和国际化发展，发挥全产业链资源优势和“智慧+”大健康产业优势，探索中医药行业新发展，为大众提供更多贴心、便捷、安全的健康服务，为建设“健康中国”做出最大努力。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）