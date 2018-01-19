年底加班很辛苦？三生御坊堂海狗丸让你精力加倍

眼看着一年就要到头，男人们，你们最近是不是忙得飞起？穿梭于各种忙碌中——冲指标、写总结、开会、应酬……只为给辛苦一年的自己一个满意的ending？

短时间的忙碌尚可忍耐，但连续几天的连轴转，身体就要开始“报警”了——食欲不振、睡眠不足、无法集中精力，甚至连免疫力都急速下降，这些都是精力亏损身体发出的最重要信号。那么此时，男人们要怎样做，才能避免身体被掏空，同时保持好状态，以饱满的精神应对所有挑战？

年底健康加班不加病

应酬也好，加班也罢，年终带给人的除了奖金的诱惑，就是各种“压力山大”。而年终易发的种种疾病，跟饮食、压力脱不开关系。因此，在这关键的时刻，更要注意自我的健康管理。专家建议男人们可以通过养生来调整状态。

睡眠不足容易影响好心情，每天利用多余时间小休片刻，不要浪费过多精力在电脑、玩手机上。同时，不要吃太多炸薯条、肉类蛋白等，因为其中的色氨酸会引起血压升高，从而造成人情绪不稳定。在干燥的冬季，男人们更要补充足够的水分，吃定量的水果。同时找到适合自己的释放方法，让精神得到放松，身体才会有好状态。比如早晚小跑一会、睡前洗个热水澡、多和亲朋好友相聚等。另外可以针对性的进行温和调养补益，如服用御坊堂牌海狗丸等抗疲劳的保健品，让男人在年底也能精力十足。

三生御坊堂牌海狗丸，抗疲劳的好帮手

三生御坊堂牌海狗丸，主要原料之一是来自加拿大纽芬兰天然无污染区极其珍稀的全海狗（含海狗肾），配方中的枸杞子、益智、山药、蚕蛹、肉桂等均为料中优品。这些精挑细选所选用的原料，从中医养生理论来说，兼顾了养肾、养肺、养脾，而且通过相互作用调养脏腑的整体机能，从而提升身体的活力，进而从根本上缓解疲劳，实现抗疲劳减压功效。而新推出的御坊堂牌海狗丸（便携特装），深得市场消费者的热爱，不仅携带方便，而且随时随地都可以补充身体的能量。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）