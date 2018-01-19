用中西医结合办法把血脂管理好

当前，心脑血管疾病已成为我国城乡居民第一位死亡原因，严重消耗医疗和社会资源，给家庭和社会造成沉重的疾病负担。“一人中风，全家瘫痪”，是患者家庭状况的真实写照。心脑血管疾病的发生与很多因素有关，而血脂异常则是其中的关键危险因素。黑龙江中医药大学一附院治未病中心主任医师尹艳在接受记者采访时说，血脂是血清中的胆固醇、甘油三酯（TG）和类脂（如磷脂）等的总称。血脂异常通常指血清中胆固醇和甘油三酯水平升高，实际上也包括低HDL-C血症在内的各种血脂异常。临床上，血脂异常的常见分类包括高胆固醇血症、高TG血症、混合型高脂血症及低HDL-C血症，其主要危害是增加动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）的发病危险。

血脂异常危害巨大，就像蚕食桑叶，慢慢侵蚀人们的血管。尹艳说，我国成人血脂异常总体患病率高达40.4%，血脂异常将导致我国2010~2030年期间心血管事件增加920万。国内外的研究均表明，降低人群胆固醇水平，可明显降低心肌梗死、缺血性卒中事件和心血管死亡，显著改善心血管病患者的生活质量并有效降低疾病负担。

《中国成人血脂异常指南》中指出：低密度脂蛋白胆固醇每降低1.0毫摩尔/升，可显著减少心血管病不良事件；其中，主要冠脉事件可下降21%，冠脉血运重建下降24%，卒中下降15%，心血管病死亡率下降12%，全因死亡率下降9%。所以每个血脂异常的人，都有责任、有义务也有可能将血脂调节到理想水平，维护自己的血管健康，预防动脉硬化性心脑血管疾病的发生、发展。

那么，怎样才能把血脂管理好，保持理想水平，远离动脉粥样硬化，降低心脑血管疾病风险呢？尹艳指出，血脂异常但未达到药物干预的水平时，首先可以通过调整饮食和生活方式进行自我管理——

控制饮食 在满足每日必须营养素和总能量需要的基础上，建议摄入脂肪不应超过总能量的20%~30%，应优选富含多不饱和脂肪酸的食物（如深海鱼、鱼油、植物油），减少饱和脂肪酸、反式脂肪酸的摄入。建议每日摄入碳水化合物占总能量的50~65%，选择使用富含膳食纤维和低升糖指数的碳水化合物，以谷类、薯类和全谷物为主。

控制体重 肥胖是血脂代谢异常的重要危险因素。所以应减少每日食物总量，改善饮食结构，增加身体活动，争取逐渐减少体重至理想状态。

身体活动 建议在充分评估安全性后，每周5~7天，每次30分钟中等强度代谢运动。

戒烟 完全戒烟和有效避免吸入二手烟，有利于预防动脉粥样硬化性心血管疾病，并升高高密度脂蛋白水平。

限制饮酒 中等量饮酒（男性每天20~30克乙醇，女性每天10~20克乙醇）能升高高密度脂蛋白水平，但也可升高甘油三酯水平。

尹艳建议，要定期复查血脂，如果自我管理效果不佳，或需要更详细的评估指导还可选择安全绿色的中医血脂管理。其次，还应该遵循中医血脂管理流程。

对危险因素及心血管疾病风险进行评估 内容包括危险因素调查、检测和评估，从中西医两个角度，整体评估血脂异常的健康危险因素和未来10年动脉粥样硬化性心血管疾病的患病风险。

制定个性化中医血脂管理方案 内容包括干预手段（饮食、起居、运动等生活方式指导，帮助患者重建健康生活方式）、危险因素指标监测及效果评价的时间和方法。

纯中医疗法调节血脂 提供中医非药物（艾灸、刮痧、拔罐、放血、针灸、推拿等）和药物疗法（汤剂、膏方、足浴、药茶、穴贴等）疗法，调理偏颇体质，提升脏腑功能，调节血脂，预防心脑血管疾病。

尹艳介绍，唐代孙思邈在《千金备急要方》中记载：“五脏未虚，六腑未竭，血脉未乱，精神未散，服药必活；若病已成，可得半愈；病势已过，命将难全。”从预后的角度，强调了在疾病初起或疾病尚未严重阶段进行调治的重要性。血脂也是这样，越早管理，获益越多。（张锐 衣晓峰）

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黑龙江省首家中医血脂管理门诊在黑龙江中医药大学附属一院治未病中心正式开诊。该门诊通过危险因素及心血管疾病风险评估、制定个性化中医血脂管理方案、纯中医疗法调节血脂等，对血脂处于异常状态的患者提供详细的评估指导。