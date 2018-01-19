流感正当时 饮食有讲究

罹患流感时，由于患者胃中消化酶的活力受到影响，会出现食欲不佳的现象，甚而伴有呕吐、腹泻和便秘等。体内维生素消耗增加，含量降低，消耗的不能与补充的互补。所以，除药物治疗外，流感患者对饮食方面也应当进行适当调理，促进身体健康。那么，流感的饮食调理应该注意哪些方面？流感的饮食疗法又有哪些呢？

饮食宜忌

罹患流感后，宜少食多餐，宜清淡饮食少油腻，宜进食易消化及富含维生素的食物，这样，既满足营养需要，又能增进食欲。同时应注意多饮水，以白开水为主。

禁食生冷之物 否则容易造成脾胃受损，症状加重，日久不愈。

禁吃咸食 食用咸食后易使致病部位黏膜收缩，加重鼻塞、咽喉不适等症状，而且过咸的食物容易生痰，刺激局部引起咳嗽加剧。

禁食甜腻食物 甜食能助湿生热，而油腻食物不易消化，故感冒患者应忌食各类糖果、饮料、肥肉等肥甘厚腻之品。

禁食辛辣食物 辛辣食物易伤气灼津，助火生痰，使痰不易咳出，故感冒患者不宜食用。

禁食烧烤煎炸食物 此类食物气味刺激呼吸道及消化道，易导致黏膜收缩，使病情加重，而且也不易消化。同时还应忌烟酒。

饮食疗法

流感的饮食疗法，常见的有以下几种，患者可根据病情选择食用。

红萝卜马蹄粥

原料：红萝卜150克，马蹄(荸荠)250克，大米50克。

做法：红萝卜切片，马蹄去皮拍裂，与大米一同煲粥，粥成后，以少许糖或盐调味，即可食用。

此方可清热消食，止咳、祛痰、利尿，润肠通便，适用于风热感冒。

姜糖饮

原料：生姜15克(切片)，红糖30克。

做法：水一碗，加入生姜，煮沸2分钟，再入红糖煮1分钟，即可趁热饮用。饮后盖被取汗。

此方辛散发汗、解表散寒，是民间治疗风寒感冒的习用方。用于风寒感冒兼恶心呕吐者效佳。

黄芩炖雪梨

原料：黄芩15克，雪梨2个，白糖15克

做法：将黄芩洗净、润透、切片。雪梨去皮去核，切成2厘米见方小丁块。将黄芩、雪梨、白糖放入锅内加水炖30分钟即可。

此方清热解毒、燥湿泻火，适用于流行性感冒及肺热咳嗽等。

葛根煲猪骨汤

原料：葛根150克，生姜30克，豆豉10克，粳米40克，猪肋骨500克。

做法：葛根去皮，切小块；生姜去皮，切片；将猪肋骨和粳米放入砂锅中，加适量清水，煮40分钟左右，加入葛根、生姜、豆豉，再煲30分钟，加入适量食盐调味。

此方具有发汗解表、解肌退热之功效，适宜于流感发热、身痛者。

根据中医“未病先防，已病防变，瘥后防复”的治未病思想，在采用药物治疗的同时，适时加用饮食疗法，有利于提高疾病的痊愈，增强抗病能力。