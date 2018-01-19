冬季养生从“不”开始

冬天是生机潜伏闭藏的季节，是一年的结束，亦是下一年的开始，所谓“春生，夏长，秋收，冬藏”，因此做好冬季养生对来年的健康至关重要。改革开放以来，我国发生了翻天覆地的变化，人民生活水平发生了巨大的变化，从“吃不饱、穿不暖”，到现在的衣食无忧，经历了从无到有、从有到精的变化。人们生活条件的改变也改变了中国人民的疾病种类，从营养不良到富贵病的“质飞跃”。很多人都疑惑平时应该多吃些什么，其实现在的人们已经不缺乏什么了，已经过剩了，好多病其实是吃出来的，所以，冬季养生应该从“不”开始。

不妄补

很多人认为冬季是一个进补的黄金季节，在冬季到来时各种补品大量食用，也有不少商家为了迎合消费者的需求推出了各种“套餐”“搭档”。其实冬季适当进补就行，冬季主要在于闭藏，不是外泄。过量进补反而会导致身体平衡被打破而形成病态，尤其是过量使用补阳、补气之品反而导致体内精气的外泄，造成“冬不藏精”。所以冬季应该适当进补，不可妄补，尤其是人参、鹿茸等这样的补气、补阳“利器”更应慎重。

不妄吃

冬季天寒地冻，吃上一顿麻辣火锅，出上一身汗，好多人会感到很舒服，殊不知这是在耗散人体的阳气。在冬季应该以补养阴精为主，切不可妄用大热之品。当然在冬季更不能吃一些寒凉之品，以免损伤脾阳，影响脾胃运化，破坏消化系统。总之，在冬季应以平和而滋润的饮食为主，如多喝一些粥类，适当放一些大枣、枸杞子、桂圆、银耳、百合，酌加少量生姜，可以补而不腻，润而不燥，为冬季进补之佳品。禁忌大量大热之品如羊肉、辣椒等，大量大寒之品如水果、冰激凌等。

不妄喝

在冬季很多人都喜欢喝点白酒暖暖身，其实适量饮酒是有益健康的，可以温通血脉、祛风散寒，产后常用方生化汤就是以白酒煎服。但是白酒毕竟属于温热之品，过度饮用会耗散人体阳气，另外过量饮酒还会生湿生痰，令人痰多、眩晕以及精神不振。现在好多年轻人喜欢喝饮料，这些饮料含有大量的糖类容易导致发胖，在冬季，过多饮用饮料会损伤脾阳，导致消化不良。同时有些饮料还含有大量气体，饮后容易导致腹胀。故在冬季不可过量饮用白酒，不可多喝寒凉饮料。其实红酒作为最天然的健康饮品，具有美容养颜之功，可作为冬季养生佳品。另外红茶味甘，性温，善蓄阳气、生热暖腹，可以增强人体对寒冷的抗御能力，还具有祛油腻、开胃口、提神之功，非常适合冬季饮用。

不妄作劳

冬季不应该熬夜，要早睡晚起，保证充足的睡眠时间，以利阳气潜藏，阴精积蓄。冬气之应，养藏之道，在冬季锻炼身体应当适当，不能像其他季节一样挥汗如雨，微微出汗即可；在冬季应该适当减少洗澡的次数，更不能长时间泡热水澡，经常洗桑拿，以免耗散人体阳气；同时在冬季应该注意节制房事，调养生息，使精气藏。

总之冬季养生应遵循一个“藏”字，养精蓄锐，为来年春季的“春生”做好充足的准备。