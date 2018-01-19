放疗作为大肠癌治疗的主要手段之一，是许多患者治疗中不可或缺的一环。但是许多家属和患者对放疗很恐惧，认为放疗会产生很严重的辐射，可能会损伤正常的细胞。

放射治疗的副作用真的有这么严重吗？

当然不是，临床上常见的放疗副作用分为局部性损伤和全身性损伤。局部损伤有放射性皮炎、放射性肠炎、软组织纤维化等；全身损伤有消化系统反应和骨髓抑制。大部分病人症状不是很重的，在治疗结束一段时间以后会自行缓解，但是部分患者反应时间会比较长。

那么什么是放射性肠炎呢？

放射性肠炎是由于放射治疗在杀灭肿瘤细胞的同时对周围正常肠粘膜也有影响，比较轻者可能出现腹泻、腹胀等症状，对症处理或者放疗结束后就好转了。而比较严重的放射性肠炎可能导致肠管铅管样变，使得肠道失去蠕动的功能，从而必须行永久性造口。

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(责编：王亚微、权娟)