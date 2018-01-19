人民健康与便利蜂开展合作 携手引领消费新升级

1月18日，人民健康与便利蜂与在北京签订战略合作协议。双方将根据各自资源优势进行整合互补，就人民健康“人民优选”品牌在线上线下展开合作活动，持续推进智慧健康便民惠民服务，推动消费服务品质再升级。

随着国家经济发展、人们生活水平的提高，居民日常消费面临新一轮消费升级，追求美好品质商品与美好消费体验的需求愈发突出。为顺应消费升级趋势，人民健康推出“人民优选”品牌项目，并首度携手便利蜂提供涵盖大健康范畴的食品、饮料、生活用品和健康服务等精品产品。

作为本次“人民优选”平台项目的重要战略合作方，也是首家签约的线下销售渠道，便利蜂将充分发挥零售网点优势，在门店销售“人民优选”产品，在便利蜂App设立“人民优选”板块等，实现消费者对优质产品的便捷查询、浏览、购买及推荐等功能，从而为消费者带来更加健康、营养、安全、优质的商品和服务。

便利蜂集团高级副总裁、运营CEO王紫在战略发布会上表示，“本次与人民健康的战略合作，是在双方理念高度契合的背景下产生。我们都认为，在零售领域，中国居民的消费品质还存在巨大提升空间。未来便利蜂将通过大数据技术对消费趋势的敏锐捕捉，以技术驱动改变整个中国的便利店生态系统，满足消费者对优质商品与极致体验的需求，以品质生活、便利中国为己任，让消费者感受到“小小的幸福在你身边。”

此外，双方还将探索共同联合定制开发健康美味的食品，根据不同区域、不同门店的商品销售情况，调整优化商品结构，形成“千店千面”，满足消费者多样化的选购需求。