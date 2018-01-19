警惕儿童出现迟发性听力损失

宝宝出生3天左右需要做听力筛查，没通过的要在42天左右再次筛查。如果还是没有通过，就需要宝宝在3个月时到指定医院的听力中心进行听力诊断。那在第一次听力筛查就通过的孩子，是不是就万事大吉了呢？这可不一定。

有一种听力损失叫迟发性听力损失，指出生时听力正常，在生长发育的过程中出现的永久性听力损失。迟发性听力损失的发病年龄不一致，有的发生在出生后半岁左右，有的发生在一两岁，也有的在三四岁才出现。

迟发性听力损失的原因有很多。比如，母孕期或新生儿期有病毒感染史（如巨细胞病毒感染），孩子出生时有严重呼吸衰竭及核黄疸（即胆红素脑病，是由于血中胆红素增高，并进入中枢神经系统，在大脑基底节、视丘下核、苍白球等部位引起病变）的病史等。还有的孩子属于大前庭水管综合征，这是一种隐性遗传性耳聋，多在外伤或感冒时诱发，并可出现渐进性听力下降。

如何才能早期发现迟发性听力损失呢？首先，有以上高危因素者，不管听力筛查是不是通过，均需在3岁以前，每年至少接受1至2次听力检测；其次，新生儿听力筛查或耳聋基因筛查没有通过，或有耳聋家族史者，务必带孩子到指定医院的听力中心进行听力检测和遗传咨询。

提醒家长，如果发现孩子对声音反应迟钝或言语发育迟缓，请及时就诊。（作者单位：北京市耳鼻咽喉科研究所）