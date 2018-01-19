最近天气寒冷，王先生不是打喷嚏，就是流鼻涕，到医院检查后被告知鼻炎犯了。医生给他开了治疗鼻炎的药，还开了瓶鼻腔冲洗液，让每天冲洗鼻腔。治疗鼻炎的过程中，冲洗鼻腔是必要的吗？

其实，鼻腔生了病，不要只服药治疗，还需要给鼻腔“洗澡”。在人体的呼吸道中，有一个很重要的自我防卫系统，如果它无法正常运作，呼吸道就会产生病变，出现鼻炎、鼻窦炎或支气管炎等。这个防卫系统最主要的功能就是鼻腔内的纤毛运动，它通过鼻腔黏膜的黏液纤毛从前向后的运动，把吸入鼻腔内的有害物质输送到鼻咽部，再通过口腔排出。

但是当鼻腔有炎症时，鼻腔内的分泌物增多，自我防卫系统的输送功能忙不过来了。这时就需要配合使用鼻腔冲洗的办法，快速清洁鼻腔，以恢复鼻腔的正常功能。

市场上常见的鼻腔冲洗器有两种，一种流水量大，冲洗力度也大，对鼻腔的脓涕有很好的清洁效果，不足之处是使用不当会被水呛到。另一种喷出的水是雾状，喷洒范围广，力度柔和，适用于儿童，并且有滋润功能，对鼻干有干痂者疗效不错。

鼻腔冲洗时注意用口呼吸，不要用鼻呼吸，否则会被水呛到。另外，鼻炎患者也可以用无碘盐加入纯净水或白开水配置冲洗液，水温控制在37摄氏度至40摄氏度之间。鼻腔冲洗器要专人专用，以免造成交叉感染，每次使用后用清水冲洗后晾干。当鼻腔有损伤或流鼻血时，不要进行鼻腔冲洗。