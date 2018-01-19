京津冀千余医院异地就医可直接结算

据河北省人社厅消息，全国跨省异地就医住院医疗费用直接结算定点医疗机构范围继续扩大。截至2017年12月31日，京津冀1093家医院已联接入网，其中北京市683家，天津市147家，河北省263家。

扩大后，90%以上的三级定点医疗机构入网，超过80%的区县至少有一家定点医疗机构可以提供跨省异地就医住院医疗费用直接结算服务。

有跨省异地就医需求的参保人员，按参保地相关规定进行跨省异地就医登记备案后，可从公布的名单中选择定点医疗机构就医，实现跨省异地就医住院医疗费用直接结算。开通跨省异地就医直接结算服务之前已备案的参保人员需到参保地经办机构更新相关备案信息。

为方便跨省异地就医人员选择备案统筹地区、跨省就医定点医疗机构，遇到问题可与参保地经办机构取得联系。参保人员可以登录网址：http://si.12333.gov.cn实时在线查询地区、定点医疗机构、经办机构等相关信息。（记者 颉亚珍）