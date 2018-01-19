最近，丹麦癌症协会研究中心、瑞典卡罗林斯卡学院及美国加利福尼亚州理工大学等多国科研机构联合组成的研究团队，在顶级科学刊物《自然》杂志发表了一项研究，称长期持续服用双硫仑的癌症患者，比没有使用双硫仑的癌症患者死亡率降低了34%。

双硫仑是一种广泛使用的戒酒药，早在上世纪70年代，即有病例报告显示一位长期服用双硫仑的乳腺癌患者生存时间显著延长。这位患者因醉酒坠楼死亡，医生为她尸检时，发现她之前转移到骨骼的肿瘤组织竟然缩小了。2015年，一项包含42名非小细胞肺癌患者的临床试验表明，双硫仑联合化疗可以使生存期延长41%。

近期的这项研究选择了丹麦2000~2013年间新诊断的24万例癌症患者，对其健康数据及服药情况进行了系统分析。结果发现，大量酗酒并接受双硫仑治疗的患者，其存活时间比接受常规治疗的患者延长了34%。研究者指出，人体细胞中有一种垃圾清除系统，保证细胞的健康生长，肿瘤细胞中同样也有类似的系统，可以让肿瘤细胞持续生长。双硫仑的代谢产物可以抑制体内的垃圾清除系统，导致肿瘤细胞内垃圾堆积，进而促进其死亡，从而发挥抗癌作用。可喜的是，双硫仑的代谢产物更易在肿瘤组织内聚集，肿瘤组织中的浓度比正常组织高出10倍，从而在很大程度上降低了副作用。

这项研究发现了双硫仑抗癌的具体机制，为其临床应用奠定了基础。目前，双硫仑的进一步临床试验正在进行中，不久的将来，这种戒酒药有望用于肿瘤的治疗。（倪爽）