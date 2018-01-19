受访专家： 南方医科大学中西医结合医院胸部肿瘤外科副主任医师 王禹冰

66岁的老李3年前出现咳嗽、胸痛的症状，到当地医院做CT检查后，医生发现他的右肺有个约2厘米的阴影，诊断为肺炎。之后老李先后因为疝气和冠心病入院，做过多次CT检查，每次都只得到“肺炎”的诊断。反复治疗后，他的“肺炎”仍不见好转，还持续加重了，最后来到南方医科大学中西医结合医院就诊。肺部病灶穿刺活检证实，老李得的是“右肺上叶浸润性腺癌”，病灶已经由3年前的2厘米增长至4厘米，幸运的是未发现癌细胞转移扩散。确诊后，专家团队为老李进行了微创手术，术后当天他就能下床活动，困扰了他3年的“肺炎”终于消失了。

南方医科大学中西医结合医院胸部肿瘤外科副主任医师王禹冰介绍，一般情况下患者因肺部疾病就诊时，由于肺炎、肺结核与肺癌都会出现咳嗽、咳血丝痰、发热、胸腔积液、胸闷、胸痛等症状，且这几种疾病从胸部X线片或胸部CT上看起来十分相似，因此，一些症状不典型的肺癌患者就容易被误诊为肺炎或肺结核。如果患者肺部检查发现阴影，应注意与医生交流自己的既往病史和检查情况。若是老年吸烟患者，出现上述症状，或反复发作顽固性肺部感染，应该高度警惕肺癌的可能。查出肺炎或肺结核后，经过正规的抗炎或抗痨治疗，复查时阴影没有缩小的迹象，也应考虑到肺癌可能，及早到胸外科诊治。

肺癌高危人群体检除了检查肺部以外，还可进行肿瘤标志物检测，身体其他部位也应常规检查。这是因为部分肺癌患者的原发病灶很小，但很快会出现明显的远处转移，如肝脏、脑、骨和肾上腺转移等。肺癌高危人群有六大特征：年龄50周岁以上；长期大量吸烟或吸入二手烟；长期厨房做饭；长期从事钻井、采煤、采油、采气、化工等工作；有恶性肿瘤家族遗传史；患有慢性肺部疾病，如慢阻肺、肺纤维化等。

王禹冰提醒，减小肺癌危害的关键是“三级预防”措施。一级预防：控制产生肺癌的危险因素，如吸烟、二手烟、厨房油烟、空气污染、装修污染等；二级预防：早发现、早诊断、早治疗，如能及早发现肺癌，通过手术结合术后综合治疗，早期肺癌患者5年生存率可达90%以上，晚期则不到20%。三级预防：科学就医，规范治疗，防止伤残和促进功能恢复，提高生存质量，延长寿命。建议患者到诊断和治疗水平较高的综合性大型医院就诊。（吴佳仪）