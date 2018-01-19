喝酒，富人护心穷人伤心

挪威公共卫生研究所的研究人员发现，酒精对心脏造成的影响在部分程度上取决于饮酒者的收入。相关论文发表在了美国《公共科学图书馆期刊-医学》上。

研究人员选取了近21万名1960年前出生的挪威成年人，对他们的健康和财富数据进行了为期30年的追踪调查。在1960~1990年间，所有受试者都参与了挪威国内的强制性人口普查。分析结果显示，每周喝两三杯酒能降低他们死于心脏病的几率，这一趋势在富裕人群中更为明显。在最为贫困的人群中，饮酒量过多（每周饮酒4~7杯）会造成心脏病相关死亡率上升。虽然暂时无法解释其中的原因，研究认为，任何与饮酒相关的健康建议都应考虑收入因素，因为酒精对心脏健康的影响可能会随着一个人的收入水平而发生改变。研究同时提示，无论贫穷还是富裕，经常酗酒总是对健康不利的。每周都会喝醉酒的人，不论其经济状况如何，患上致命性心脏病的几率都会上升。

研究者推测，每周喝两三杯酒的富人受益可能是与他们采用了更健康的饮食和锻炼习惯有关，而穷人则通常是“借酒浇愁愁更愁”，因而对心脏健康造成了损害。不论出于什么原因，饮酒行为都不应受到鼓励。饮酒较多的人及酗酒者，建议逐渐减少饮酒量，或是戒酒；没有饮酒习惯的人，即使经济状况很好，也不必刻意培养饮酒习惯。（蔡利超）