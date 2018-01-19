冬天是感冒旺季，尤其是小朋友感冒特别多，不少医院的儿科和儿童医院都人满为患。感冒看似小病，但也有可能引发严重后果，甚至致命。其中最可怕的后果之一，是心肌炎。调查显示，40%~80%的心肌炎都是由感冒等上呼吸道感染导致的，尤以3~10岁小儿感冒后多见。

不少人不解，感冒明明是呼吸道的问题，为什么会侵犯心肌呢？这是由于，孩子的免疫功能不够完善，容易受到各种细菌、病毒入侵。感冒后的心肌炎，可能是感冒病毒直接侵袭所致，也可能是病毒感染后诱发的自身免疫反应引起的。这种心肌炎多发生在幼儿时期，其次是青少年期，年龄越小，病情越重，死亡率越高。近十年来，国内外发病率都明显增高。

病毒性心肌炎一般在孩子感冒后数天或2~3周后发病，一开始症状不明显，再加上小孩常表述不清，很容易被家长忽视。直到孩子病情加重，出现呼吸困难、心悸、抽搐，不少家长才察觉。不过，家长可以从以下几方面来推测孩子的感冒是否引发了心肌炎。一是查看面色。由于病毒侵犯心肌，影响心脏功能，人体会缺氧。孩子虽然烧退了，面色仍呈灰白，口唇青紫发绀。二是观察精神状态。平时精神很好的孩子，感冒后萎靡、发蔫，总喊头晕没劲，动一下就气喘、胸闷、心慌，也是心脏受损的表现。三是观察脉搏。安静或睡眠时，孩子脉搏每分钟少于60次或多于120次，或跳几下后出现较长时间的间隙，都不正常。

病毒性心肌炎病变特点可概括为“三个一”，即“一大、一少、一快”。“一大”是指病情轻重悬殊大，轻者可毫无症状，或只出现心电图改变，重者可有精神萎靡、面色苍白、乏力懒动、多汗、恶心、呕吐、上腹疼痛等。年龄稍大的患儿可以表达出心慌、胸闷、心前区不适或疼痛的症状。“一少”指临床症状少，不少孩子都没什么症状。“一快”是病情变化快，短时间内即可出现心脏弥漫性扩大，心力衰竭；有的心律失常，反复晕厥，甚至会猝死。

孩子们常常无法准确表达自己的病情，家长一定要细心观察，尤其是感冒过后长出气、懒动、多汗的患儿，最好带去医院做必要的检查，如心肌酶、心肌肌钙蛋白、心电图等。平日应做到以下几点来预防：减少病毒感染机会，勤洗手，打疫苗；感冒后充分休息，切勿剧烈运动；保证营养均衡，多吃新鲜蔬果，保证充足睡眠，以提高免疫力；预防感冒。统计数据发现，大多病毒性心肌炎患儿发病前都有疲劳史，建议家长最好不要让孩子带病上学。（首都医科大学附属北京儿童医院心外二病区副主任医师 朱耀斌）