专家澄清十大食品安全问题

3·15曝光保健品骗局

2017年，3·15晚会对保健品骗局的曝光，引发了新一轮对保健品的热议。

中国工程院院士、大连工业大学国家海洋食品工程技术中心主任朱蓓薇解读：我国保健食品行业主要存在3个问题：个别企业在生产过程中违法添加药物、个别企业在市场销售过程中夸大宣传、少数媒体成为夸大宣传的平台，主要原因是保健食品企业多、散、小。建议国家和企业加大对保健食品的科技投入，深入社区做科普，媒体人不做违法宣传的推手，消费者明白保健食品不是药品，不能治疗疾病。

“普洱茶致癌论”再起波澜

2017年8月，一篇名为“喝茶能防癌还是致癌”的文章再次引发消费者对普洱茶的焦虑，认为普洱茶中有各种霉菌，其中存在对人体有害的黄曲霉毒素。

中国工程院院士、中国农业科学院茶叶研究所原所长陈宗懋解读：普洱茶本身不是黄曲霉菌的适生基质，并且普洱茶消费较多的云南省肝癌发生率呈下降趋势，消费者可以放心饮用。建议企业在生产和流通中强化风险管理，保证茶叶在合适温度、湿度下储存。消费者选购时，要看一看、闻一闻，不要购买纸包上有水渍，茶饼明显发霉（比如起白霜、有霉点）或味道不好的。

“网红食品”有隐患

2017年8月，因含有国家管制药品成分，一款名为“咔哇潮饮”的网红饮料被查处。8月15日，国家食药总局公布，“三只松鼠”于2017年1月22日生产的开心果(225克/袋)被检出霉菌超标。

中国食品科学技术学会青年工作委员会副主任委员钟凯解读：“网红食品”在营销、外形、口味等方面不断换花样，适应餐饮行业热点快速转换的特点。但有些“网红食品”在互联网平台销售，游离于现有监管体系之外，容易滋生欺诈、传销和食品安全问题。对“网红食品”的监管手段应当创新，落实互联网平台主体责任，强化社会治理，对打擦边球行为进行警告、对违法违规行为零容忍、对大案要案从重从速处理。

法国奶粉被召回

法国卫生部门表示，2017年12月以来该国已有26名婴儿因喝下某公司生产的奶粉而生病，法国紧急召回问题奶粉近7000吨，涉及英国、中国等国家。

中国检验检疫科学研究院副院长兼总工程师、研究员陈颖解读：世界卫生组织的资料显示，按照良好规范生产的奶粉中检测到沙门氏菌的情况微乎其微。但空气、生产人员、生产设备以及冲调和保存不当，都有可能引发污染。婴幼儿配方乳粉生产企业应强化产品质量安全管理水平，以降低风险。消费者应掌握正确的冲调和保存知识。此外，婴幼儿如有腹泻、呕吐、高热、厌食等症状应及时就医。

中式咸鱼被指致癌

2017年10月底，国家食品药品监管总局发布了致癌物清单初步整理列表，中式咸鱼列为1类致癌物。

国家食品安全风险评估中心技术总师、研究员吴永宁解读：“致癌物等级”只是表达对人致癌证据的确凿程度，跟致癌风险的大小无关。咸鱼虽然是1类致癌物，但食用频次、每次食用量很有限时，不必过于担心。建议大家尽量吃新鲜的鱼及其制品，选择咸鱼制品时要做到一看，确保鱼体表面无红斑、褐变；二闻，确保所购咸鱼无油脂酸败及异臭；三搭配，多吃蔬菜、水果。

喝白酒抗不了癌

2017年11月初，在“中国传统白酒研究重大突破”新闻发布会上的一项成果指出，白酒中的脂肽类活性物质——地衣素，具有抗病毒、抗癌作用。一时间，“喝白酒能抗癌”的文章在朋友圈广为流传。

北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任、教授马冠生解读：地衣素具有生物活性功能，但不等同于白酒有相应功能，也不能得出“饮用白酒有益健康”的说法。需要明确的是，过量饮酒，特别是长期过量饮酒会对健康带来危害。建议科技工作者发表研究成果时，要基于证据、尊重事实；企业应加强科研投入，不急功近利，不进行夸大、虚假宣传；媒体报道时应以科学研究为基础，发挥正确引导作用。

无矾油条铝超标

2017年12月，上海市消费者权益保护委员会发布消息称，在对上海市油条进行消费体察过程中发现，部分餐饮机构制作、售卖的油条存在铝超标的情况。

国家粮食局科学研究院研究员谭斌解读：国内外对含铝食品添加剂有充分的研究，并对其使用范围、使用量及残留量制定了严格的标准。样品中铝残留可能来源于含铝食品添加剂或食物中天然存在的铝。相关部门应加强食品安全风险交流，帮助公众正确认识膳食中铝的摄入风险，控制含铝食品的摄入。企业在生产、加工、储存过程中，应严格遵守国家标准和法规，严禁超范围和超量使用食品添加剂。

喝王老吉延寿不可信

2017年12月，在《财富》国际科技头脑风暴大会上，广药集团负责人宣布：国家“863”计划研究结果表明，喝王老吉可延长寿命大约10%。此番言论引起舆论的广泛关注和质疑。

中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国解读：据了解，该项研究只是针对动物（大鼠）进行的两年慢性实验。而“喝王老吉可延寿10%”并不是研究课题组给出的结论，并无科学依据，更不是国家“863”研究计划的研究成果。建议企业不应对科研成果随意加工、肆意宣传。消费者不要相信单纯依靠吃喝就能长寿的谣言，应关注如何提高生命质量。

外卖平台被约谈

2017年12月底，为进一步要求国内各网络餐饮服务平台能够明确责任，落实好即将实施的《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》有关要求，国家食品药品监管总局约谈“饿了么”“百度外卖”“美团点评”等国内主要网络餐饮服务平台负责人。

中国烹饪协会副会长冯恩援解读：网络餐饮的快速发展面临三大挑战，一是入网商家资质与餐食偷工减料问题，二是外卖餐盒、配送箱的环保、安全问题，三是对派送员安全送餐的教育与培训。建议消费者提升自我保护意识，对发现的食品安全违法现象和隐患，应积极监督、投诉、举报。监管部门和平台应对违规商家，建立分级与黑名单制度，严重违规的应永久不再进入平台。

“挂面可燃”很正常

有关挂面可燃的报道时有发生，并将原因归结为“添加了塑料”等非法物质，或使用有害的添加剂，不明真相的网友纷纷效仿，并得出相同结论。

中国农业大学食品科学与营养工程学院教授沈群解读：挂面可以燃烧是正常现象。此外，饼干、馒头等面制品也可以被点燃，通过正规渠道购买的面制品均可放心食用。其实，挂面可燃的谣言已经不是新闻，却时常被冷饭热炒，引发恐慌。建议相关部门加强对食品安全热点的舆情监测，防范和治理网络谣言，对违反规定编造、散布虚假食品安全信息，构成违反治安管理行为的，依法给予处罚。（王淑颖）