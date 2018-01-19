新方法可检测血液病药物疗效

澳大利亚研究人员在英国新一期《白血病》杂志上发表报告说，他们发明了一种方法，可以在较短时间内检测出阿扎胞苷对骨髓增生异常综合征患者的治疗效果，克服了治疗这种血液病的一道难关。

骨髓增生异常综合征表现为血细胞减少、造血功能衰竭，严重时可能发展为髓系白血病。这种疾病在中老年人中较为常见。骨髓移植是治疗这种疾病较为有效的方法，但这种方法容易引起并发症，往往不适用于老年患者。

使用药物阿扎胞苷是另一种治疗办法。阿扎胞苷可以有效促进患者身体的造血机能，降低疾病发展成白血病的风险。然而，在临床上约有半数患者在注射阿扎胞苷后没有治疗效果，而且确诊药物无效需要4个月～6个月的时间，耽误了宝贵的治疗时间。

针对这种情况，澳大利亚新南威尔士大学和悉尼科技大学的研究人员研发出了阿扎胞苷质谱检测法。新方法可以定量检测患者细胞内阿扎胞苷的数量，较快确定药物是否有效。

参与研究的阿斯温·乌尼克里希南解释说，其团队此前发现，使用阿扎胞苷无效的患者在用药后，细胞内的阿扎胞苷数量会偏少。因此，他们在此基础上开发了这种方法。新方法可以准确测量细胞内的阿扎胞苷数量，在患者短时间用药后就能确定药物是否有效，不再需要数月的等待。