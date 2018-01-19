蛋白尿助推慢性肾病进展

东南大学附属中大医院副院长、东南大学肾脏病研究所所长刘必成教授课题组，关于蛋白尿对肾脏病进展机制的研究成果论文，近日在线发表于《美国肾病学会杂志》上。这是该课题组在国际上率先系统阐明了肾小管损伤在慢性肾脏病进展中的驱动器作用，提出了慢性肾脏病防治应高度重视肾小管保护的新观点，对慢性肾脏病防治具有重要的临床意义。

蛋白尿是慢性肾脏病最常见的临床症状。长期以来，人们仅把蛋白尿当作发现慢性肾脏病的重要信号，而对其确切的临床意义认识不清。大量临床研究发现，蛋白尿的程度和持续时间与慢性肾脏病进展速度密切相关，提示其参与肾脏病进展，但详细作用机制知之甚少，因而未能引起临床足够重视。

刘必成团队在此前的研究中，通过建立动物模型、细胞培养和临床研究发现，蛋白尿可作用于小管上皮细胞，促进线粒体氧化应激和炎性小体的活化，启动小管间质炎症的发生。而巨噬细胞作为炎症的主力军进入小管间质，对于炎症状态形成发挥十分重要的作用。

为进一步搞清楚蛋白尿是如何让肾小管上皮细胞将损伤信号传递到间质，课题组深入研究发现，在急性、慢性肾脏损伤动物模型的小管上皮细胞中，外泌体分泌显著增加并伴随着一种叫作CCL2的趋化因子特异性富集。外泌体是细胞外囊泡，可携带大量母细胞信息，自由穿梭于细胞间，成为细胞间信号交流的新载体。小管上皮细胞外泌体可以直接将这种趋化因子信使核糖核酸转移到巨噬细胞，促进巨噬细胞的活化和迁移。研究人员选择IgA肾病作为研究对象，发现IgA肾病病人尿液外泌体分泌与蛋白尿水平及肾脏病理活动程度密切相关，而其中CCL2 mRNA装配与肾脏组织巨噬细胞浸润程度显著相关。

该项研究为临床早期应用抗感染治疗防治慢性肾脏病进展提供了新证据和新靶点。