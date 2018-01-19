11日，重庆市消费者委员会发布食用盐比较分析报告，主要针对微量元素营养强化盐的矿物质含量进行测试。结果显示，无论盐的档次高低，所含微量矿物质元素都十分有限。

虽然钙、镁、铁、锌、硒都是人体必需的矿物质，但不意味着加了这些营养素的食盐真的值得购买。

钙：我国成年人钙摄入推荐量为800~1000毫克/天，需求量较大。用食盐来补钙，则需要相当高的添加量。然而，含钙较多会带来苦味，因此，添加量普遍较低。测试的4组钙盐，最高的钙含量添加水平为1631毫克/千克。若按人均每天摄入6克盐计算，仅可摄入约10毫克，几乎可以忽略。而喝1杯牛奶就能摄入250~300毫克的钙。

镁：由于镁盐有苦味，少量添加能增加风味，有些地区的居民腌菜时喜欢用，部分低钠盐也添加镁盐。但过多添加可能导致腹泻。我国成年人每日镁摄入推荐量为330毫克，吃充足的蔬果、豆类、薯类和全谷物，便可以满足需求。

铁：成年男性每天铁需要量是12毫克，育龄女性为20毫克。通过加铁食盐能增加铁的摄入量，但仅适用于缺铁性贫血且吃肉少的人群。食盐补充的是非血红素铁，动物内脏、红肉和动物血富含的血红素铁能更有效地补充铁。而且铁会促进脂肪氧化，影响食物颜色和风味，盐中含量不会太高。

硒：硒的每日推荐量只有60微克，需求量较少，但摄入过少会增加患癌风险，过多易产生毒性。通过食用加硒盐，能轻松摄取每日需要量的50%以上。然而，在非缺硒地区，平时通过摄入高蛋白食物，比如肉类、海产品等便能满足需求。

锌：女性每天推荐锌摄入量为7.5毫克，男性12.5毫克，人体主要是从海产品、瘦肉、坚果等食物中摄取。测试中未发现盐中含有锌。

按照我国营养标签法规，每100克食物中矿物质含量≥营养素参考值的15%，可以声称含有这种成分；超过30%可以称为“富含”。在市场上购买食用盐时，一定要看营养成分表。然而，盐与其他食物不同，每天仅吃几克，从中摄取矿物质非常有限。市面上的“精品”盐，比如竹盐、海藻碘盐，大部分没有标注除钠、碘外的营养素，也没有声称含有丰富的矿物质。

总之，购买食盐时，不要轻信宣传语，也不要被“海水”“海藻”等概念词汇吸引，注意每日摄入的总量。（王冰洁）