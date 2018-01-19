辽宁出台营养计划实施方案

“到2020年，孕妇叶酸缺乏率控制在5%以下；0~6个月婴儿纯母乳喂养率达到50%以上；降低人群贫血率；农村中小学生的生长迟缓率保持在5%以下；三级公立医疗机构开展临床营养科室建设，配备临床营养师；提高住院病人营养筛查率和营养不良住院病人的营养治疗比例；居民营养健康知识知晓率在现有基础上提高10%；中小学生营养健康知识知晓率提高15%……”近日，《辽宁省国民营养计划实施方案（2017-2030年）》出台。

《方案》提出，到2030年，该省营养工作体系更加完善，食物营养健康产业持续健康发展，传统食养服务更加丰富，“互联网+营养健康”的智能化应用普遍推广，居民营养健康素养进一步提高，营养健康状况显著改善。

《方案》提出6项工作措施：一是提升营养工作能力。制定完善辽宁省营养相关政策，加强营养科研能力建设，加强营养人才培养。二是开展营养和食品安全的监测与评估。三是促进食物营养健康产业发展。四是大力发展传统食养服务。五是加强营养健康基础数据共享利用。六是普及营养健康知识。提升营养健康科普信息供给和传播能力，推动营养健康科普宣教活动常态化。