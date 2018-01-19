海南加力推进传染病防控

海南省政府办公厅近日出台《关于加强传染病防治人员安全防护的实施意见》，明确省疾病预防控制中心整体搬迁，加快推进生物安全三级实验室建设，加强南北两端定点传染病医院能力建设，全省所有二级以上综合医院等设立感染性疾病科等。

随着海南国际旅游岛建设进程加快，岛内外人口和经贸往来日益增多，新发、突发传染病随时面临输入风险，本地疟疾、布鲁氏菌病疫情也面临卷土重来的风险。面对严峻的传染病防控形势，海南加大防控体系建设力度。该省采取的措施包括：在海口、三亚、儋州、琼海、五指山等5个重点市确定1家综合医疗机构为传染病定点救治救助医院，配置必要设施设备，承担辖区内传染性强、原因不明传染病救治和转运任务，其余市县指定1家医疗机构承担辖区内传染病救治救助工作。全省所有二级以上综合医院、中医医院、妇幼保健机构和儿童医院设立感染性疾病科、疾病预防控制科、传染病预检分诊台、发热和肠道门诊，有条件的乡镇卫生院和社区卫生服务中心设立发热和肠道门诊，其他医疗机构设立发热和肠道疾病诊室。