2017年二孩出生占比过半

在国务院新闻办公室1月18日举行的2017年国民经济运行情况发布会上，国家统计局发布数据显示，2017年我国出生人口1723万人，人口出生率为12.43‰。此前数据显示，2016年我国出生人口1786万人。2017年出生人口数量比2016年有所下降。

当日，针对“如何看待2017年出生人口的变动”的问题，国家卫生计生委计划生育基层指导司相关负责人表示，2017年，全面两孩政策稳步实施，积极效应逐步显现，人口发展态势总体良好。国家统计局根据1‰人口变动抽样调查，推算全年出生人口为1723万人；卫生计生统计的住院分娩活产数为1758万。受育龄妇女规模下降、婚育年龄推迟等综合因素影响，2017年出生人口比上年有所减少，但仍保持较高规模，高于“十二五”时期年均出生1644万人的水平。从孩次结构看，二孩出生占比进一步提高，达到51%，比上年提高5个百分点；一孩出生占比42%，下降5个百分点。

这位负责人说，当前，群众生育意愿和生育行为受经济社会因素影响更加明显。调查显示，群众不打算再生育的原因主要是养育成本高、托育服务短缺、女性职业发展压力大等。国家卫生计生委将做好出生人口监测预测，加强人口发展战略研究，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，努力推动解决群众在生育养育方面的实际困难和后顾之忧，促进人口长期均衡发展。

国家统计局发布的数据同时显示，2017年年末，我国大陆总人口139008万人，比上年年末增加737万人。从性别结构看，男性人口71137万人，女性人口67871万人，总人口性别比为104.81（以女性为100）。从年龄构成看，60周岁及以上人口24090万人，占总人口的17.3%，其中65周岁及以上人口15831万人，占总人口的11.4%。全国人户分离人口2.91亿人，比上年年末减少98万人；其中流动人口2.44亿人，比上年年末减少82万人。