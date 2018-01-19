熊孩子鼻子恶臭，竟是糖果纸惹的祸

近日，县一医院耳鼻喉科医生江小燕接诊了一位6岁患儿，患儿因鼻塞、流涕等症状来医院就诊，江小燕立即为患儿进行检查，发现他的右鼻孔内有许多脓性分泌物，向内探查时发现疑似有异物，于是收住入院，择期手术治疗。

住院第二天上午，护士长刘旭恒查房时发现患儿鼻塞明显，就指导患儿擤鼻，只见一团花花的、并带有恶臭的东西从鼻腔里擤出来，仔细一看，原来是半张糖果包装纸。看到这罪魁祸首，患儿妈妈想起3年前也发现过孩子把瓜子塞进鼻腔的现象，那次发现及时制止了，但此次糖果纸不知是患儿何时塞进鼻子里去的。

江小燕介绍，患儿由于糖纸塞进鼻腔时间较长引起了鼻部炎症，需要服药，并进行鼻腔护理，如果再没及时来医院就诊极有可能破坏鼻粘膜，对嗅觉产生影响。

6岁以下孩子处于比较好奇的阶段，塞东西到鼻腔、耳朵等部位的情况时有发生，建议家长尽量收好各类细小物件，一旦发现孩子不适应立即到医院检查。