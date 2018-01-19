温州姑娘吃了一年外卖 抽出的血浮起一层白油

小琳抽出的血浆像凝固的猪油。

水煮鱼、麻辣烫、炸鸡便当……一日三餐，几乎全靠外卖。

这种“饭来张口”的生活听起来很惬意，谁想到27岁的温州姑娘却因此吃出了高血脂，并因此突发急性胰腺炎住进ICU，抽出的血浆都成了“猪油色”，检查发现甘油三酯超标18倍。

幸运的是，经过两次血浆置换后，这名姑娘已经脱离生命危险，并于1月16日转入普通病房。

27岁姑娘住进ICU

抽出的血浆像凝固的猪油

1月10日晚上，温州市市中心医院急诊来了一位年轻的姑娘。

接诊医生、ICU主治医生林莉介绍，当天小琳（化名）送到急诊时，医院先抽了一小管血准备化验，但试管中明显看到，有一层白花花的油浮在血液上层，血压也超标许多。

经消化道外科医生会诊，小琳很可能是高血脂症引起的急性胰腺炎。如果不马上治疗，一旦转为重症胰腺炎，就会十分危险。

高血脂症引起的疾病首先要进行血浆置换，医院紧急联系血库准备2000毫升血浆，同时将小琳送入ICU，马上进行血浆置换。血浆置换是通过一台机器，将患者体内血引出来，经过专门的滤器过滤后，再联合正常的血浆输回去。

小琳体内抽出的竟然是一整袋奶白色的血浆，“就跟固体猪油一个颜色，而正常的血浆是淡黄色透明状的。”林医生介绍，小琳一次输了2000毫升血浆，相当于把患者体内的血换了一半。

做完第一次血浆置换后，小琳感觉呼吸顺畅多了。

当天上午晨血检测发现，小琳的甘油三酯竟高达30.01mmol/L，而正常标准为不高于1.7mmol/L，相当于超标了近18倍。

在24小时内，医生再次给小琳做了一次血浆置换，两次置换后，她的病情趋于稳定，已转入普通病房。

一日三餐基本都吃外卖

最爱点麻辣烫、水煮鱼

1月17日上午，小琳的状态明显好转。回忆起自己的饮食习惯，小琳也十分后怕。

27岁的小琳是温州市永嘉县一家公司的文员。公司没有食堂，父母又不在身边，小琳基本一日三餐都叫外卖，麻辣烫、水煮鱼、便当等都是她常点的。除了外卖，她很喜欢吃猪肝内脏等，基本很少吃蔬菜和水果。也不怎么运动，上班一坐就是一整天。这一年来，她也发现自己胖了不少。

就在上周，小琳吃完中午的外卖，随后喝了一瓶冰饮料，右上腹突然疼痛不已，没多久她就开始恶心呕吐。

她以为是普通的肠胃炎，并没有在意，在家休息了两天，没想到肚子越来越痛，而且感觉透不过气，姑娘这才慌了起来，赶紧到当地医院就诊。在医院拍了腹腔CT后，提示胰腺旁边有渗出，很可能是急性胰腺炎。这才转到温州市中心医院。

温州市中心医院消化内科主治医生张奕秉介绍，小琳是高血脂引起的胰腺炎，会对肺、肾等脏器造成一定损害。目前，她的血脂、血压和血糖还比较高，需要通过注射胰岛素治疗，病情有待进一步观察。

高血脂患者有年轻化趋势，清淡饮食、适量运动能预防

林医生介绍，胰腺炎有多种致病因素，因为高血脂症引起的胰腺炎，在温州市中心医院ICU每年都会遇到几十例，而且这一病症还有年轻化的趋势。大量喝酒、暴饮暴食、爱吃油腻食物，是这类患者共同的特点。

“现在许多二三十岁的年轻人患上高血脂，跟饮食习惯有极大关系。”林医生解释，长期摄入高糖、高油食物，加上久坐不运动，人体新陈代谢会变慢，体内脂肪、葡萄糖没有及时得到分解，就会囤积到脂肪组织和血液里，引起高血脂症。

轻度高血脂容易引发疲劳，使人长期处于亚健康状态。严重的就会对血管造成影响，血脂浮在血管壁上形成斑块，造成血管堵塞，到一定年纪之后，还会导致动脉硬化、心脑血管阻塞、冠心病等疾病。“最好的方法就是清淡饮食和适量运动。”林医生提醒，大家要注意合理膳食，按照食物金字塔的标准，建议吃得清淡些，血脂偏高的要少吃蛋糕、饼干、红肉、动物内脏等高糖高油食物，多吃蔬菜、水果、粗粮以及鱼肉等，还要适度运动。