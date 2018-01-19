中医药防治流感：进可攻 退可守

如果把人体比作一座城，那么流感就是攻城略地的“外敌”，人体就是“正气”，流感病毒就是“外邪”。若想保卫自己的城池那么在这个“正邪斗争”中就应该做到“知己知彼”方能“百战不殆”。

了解外敌——流感病毒

流感病毒有很多亚型，最主要的亚型有甲型流感病毒中的H1N1、H3N2亚型及乙型流感病毒中的Victoria和Yamagata系。流感病毒在寒冷干燥的空气中更易存活。

流感病毒如何“攻城”

流感患者和隐性感染者是流感病毒的主要传播者。流感病毒多通过传播者打喷嚏、咳嗽等飞沫传播以及接触传播者口腔、鼻腔、眼睛等黏膜和被病毒污染的物品向人体发出攻击。流感病毒从潜伏期末到急性期都有传染性且人群普遍易感。在人呼吸道分泌物中一般持续排毒3~6天，婴幼儿、免疫功能受损患者排毒时间可超过1周，人感染H5N1/H7N9禽流感病例排毒可达1～3周。

流感病毒如何“破城”

人体被流感病毒攻破是需要很多条件的，其中最重要的两个条件是：一是流感病毒足够强大；二是人体防御功能足够强大。当人体正气虚弱或流感邪气较强时流感病毒便可在人体长驱直入。

感染流感的主要症状有恶寒、高热、头痛、全身酸痛、乏力等全身症状，常伴咽痛、流涕、流泪、咳嗽等呼吸道症状。少数病例有食欲减退、腹痛、腹胀、呕吐和腹泻等消化道症状。潜伏期一般为1~3天；起病急，症状变化较快；该病以发热为主，发热通常持续3~4天或退热1~2天后再次出现发热，最长可达7~10天；发病初期除发热外，其他呼吸道症状轻微或不明显，流感后期可反复咳嗽。

流感在中医归属于“时疫”范畴，从《伤寒论》《瘟疫论》《温病条辨》等诸多中医著作中均有迹可循，因此中医在防治流感上经验丰富且可行。

人体该如何“防御”

流感进攻人体时，人体最先用自身的“正气”抵抗病毒这个“外邪”，当人体正气不能抵抗流感病毒时，可以借助药物对抗病邪。

流感和普通感冒的中医证型不尽相同。流感中医证型主要有表寒里热证、风热犯卫证、风寒束表证等，其中表寒里热证及风热犯卫证最为多见。不同证型临床表现及常用方药如下：

表寒里热证 恶寒、壮热、头痛、身体酸痛、咽痛、鼻塞、流涕、口渴、舌红；苔薄或黄、脉数。常用方剂为柴葛解肌汤等。

风热犯卫证 发病初期发热或未发热、咽红不适、轻咳少痰、微汗；舌质红、苔薄或薄腻、脉浮数。常用方剂为银翘散。

风寒束表证 发病初期恶寒、发热或未发热、身痛头痛、鼻流清涕、无汗；舌质淡红、苔薄而润。常用方剂为九味羌活汤等。但对于老人和儿童在祛除邪气的同时还要注意扶助机体的正气。

知己知彼之后的“防御工事”

当流感病毒进攻，我们又如何才能做到有效防御呢？

勿到人员密集处 流感病毒主要通过空气飞沫和接触感染者口腔、鼻腔、眼睛等黏膜以及流感病毒污染物传播。因此应保持环境清洁和通风，尽量减少到人员密集、空气污浊的场所。

定期消毒 流感病毒对乙醇、碘伏、碘酊等常用消毒剂敏感；对紫外线和热敏感，56℃条件下30分钟可灭活。因此对于流感季节易感人群常用器具可以定期消毒。

多饮水 流感病毒可通过在人体内不断攻击细胞产生毒素导致机体发热、肌肉酸痛等症状，多饮水可以促进毒素排出，有效延缓疾病的发生和发展。必要时可以使用代茶饮：玄参1克，菊花3克，金银花3克，麦冬3克，芦根5克。

多泡脚 外感风寒自觉恶寒，恶寒身体困倦可通过艾草水泡脚使机体微微汗出达到解除机表寒邪的功效。