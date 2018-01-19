咳嗽+高烧+肺炎，怎么回事？4岁女童肺里取出“树枝”

医生从气管中取出的“气管树”。

近日，家住南京浦口的4岁女童乐乐，一直咳嗽且高烧不退，胸片显示还有大叶性肺炎。家里人很着急，带着小孩到南京医科大学第二附属医院儿童医学中心住院治疗。在儿童呼吸科的病房里治疗14天后，患儿临床症状消失，情况好转，但就在出院复查时，CT提示其左上肺中存在一个“树枝”样的物体。主治医生丁玲立即安排小乐乐进行电子支气管镜检查，在支气管镜下发现左侧的支气管里长了“气管树”。丁玲随即在内镜下从气管中取出了阻塞物“气管树”。

“支气管树”是因肺部炎症导致的炎性分泌物，固化后形成胶状支气管树枝样塑形物。如果不取出堵塞物，患儿不久后还是会产生发烧咳嗽和肺炎的症状。儿童患此病非常隐蔽，必须利用支气管镜来确诊。肺部感染所致塑形性支气管炎的危害极大，临床十分罕见。

还好阻塞物比较松动，医生通过支气管镜，小心翼翼地把气管中的塑形物吸出来，防止其断裂在里面。经过治疗后，患儿已完全康复了。

“支气管树”又叫塑型性支气管炎，是由内生性异物局部或广泛性的堵塞支气管而引起的，因取出的堵塞物呈支气管样形而得名。它会导致肺的部分或全部的通气功能障碍。（通讯员 张国强 记者 杨彦）