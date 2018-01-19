刚出生4小时为何便血呕吐？原来，肠子在肚里转了3圈

近日，南京市儿童医院新生儿医疗中心转运来了一名刚出生4小时就便血、呕吐的新生儿，幸好接诊医生“火眼金睛”，及时、准确地诊断，查明病因，上演了一场生死接力赛，及时手术治疗，最终保住了性命。

病例

新生儿呕吐又便血

原来是肠子转圈圈

朵朵（化名）刚出生4小时便先后出现了十余次吃奶后呕吐的症状，不久后还出现了两次大量的鲜血便，肚子鼓胀，吃奶也不好，精神萎靡。当地医院紧急联系南京市儿童医院新生儿医疗中心请求援助，该科接到电话后立即安排转运车辆至当地医院接回朵朵入院。

入院后，新生儿医疗中心的曹兆兰副主任医师对朵朵进行了仔细的查体，凭借丰富的临床经验判断“肠扭转”的可能性大，紧急安排了全腹部CT，结果证实了曹主任的判断：肠腔扩张，部分肠管积气积液，肠系膜似见漩涡征。

时间就是生命！新生儿医疗中心立即请新生儿外科会诊，路长贵主治医师接到会诊申请后，不到10分钟便赶过来，紧急安排手术。

路长贵医生手术中发现，朵朵是先天性肠旋转不良伴中肠扭转，肠子在肚子里转了三圈，扭转度数高达1080°，整个小肠和部分结肠都已发黑！

路医生细心、轻柔地逆时针复位肠管，并用温水帮助肠道的恢复，大约半小时后，患儿肠管颜色便有了明显好转，最终完整地保住了肠子。

术后，朵朵在新生儿医疗中心和新生儿外科医护人员的共同救治和照料下，很快开始吃奶，顺利喂养，无任何并发症，现已经康复出院了。

●什么是肠旋转不良

肠旋转不良是一种较为常见的消化道畸形，多发于新生儿期，简单来说就是肠子顺时针旋转后无法正常回转，而导致肠管受压、梗阻，最终导致肠道坏死。

医生提醒

新生儿便血呕吐 要警惕肠旋转不良

虽然这种疾病并不罕见，但却不易被及时发现、诊断。

路长贵医生告诉记者，临床中有部分孩子就没这么幸运了。“有些病例在剖腹探查后，发现大面积肠管坏死发黑，只能手术切除肠管；或者即使术中复位，发黑的肠道颜色虽稍有好转，但是仍弹性差，最终部分肠道仍保不住，只能切除。”

新生儿医疗中心的沈仙医生提醒家长，如果孩子在出生后几天内出现了便血、腹胀，一天多次呕吐，肤色呈苍白、苍灰，对外界的反应差，吃奶不好等，就一定要警惕肠旋转不良，及时来医院就诊。这个病只要能早期发现，早期诊断，早期手术复位，避免切除肠道，尽早恢复肠道功能，不会影响正常的生长发育，一般预后还是不错的。

通讯员 张艾萱 吴叶青 扬子晚报全媒体记者 于丹丹