一位女病人近日来看门诊，说她头疼、心慌、恶心、呕吐，患者觉得自己得了脑梗、心梗、急性胃肠炎，经过一周治疗仍未见好转。后经医生详细检查，发现她是急性闭角型青光眼发作，导致瞳孔后粘连、瞳孔散大、视神经不可逆性损伤，造成无法挽回的视力障碍。

青光眼目前是排名全球首位的不可逆性致盲眼病，严重威胁着人类的视觉健康。随着年龄增长，青光眼患病率逐渐增加，糖尿病、高度近视等患者是高危人群。青光眼的病因尚不清楚，主要可引起视神经和视野损害。一般表现为眼痛、雾视（视物模糊）、虹视（围绕光源出现色彩鲜明的色环），部分青光眼患者有家族史。急性发作时，可出现视力急剧下降，并发头痛、恶心等症状。因此，老人如果有这些症状必须尽早就医。

日常生活中应注意加强防护。40岁后，定期做眼部检查。冬天，由于活动减少，再加上天气寒冷，容易发生青光眼急性发作；已经被确诊为青光眼的患者，应遵照医嘱，定期到眼科复查，未经医生允许不得擅自停药、减药和增加用药；保持心情舒畅，避免情绪过度波动；饮食起居要规律，劳逸结合，适量进行体育锻炼，控制饮水量；注意用眼卫生，在强光和暗室停留时间不能过长，室内光线必须充足、柔和，不要过度用眼，注意保暖。有青光眼家族史及高危因素者，必须定期复查，一旦有发病症状，要积极治疗，防止视觉功能突然丧失。（北京老年医院眼科主任医师 陈建华）