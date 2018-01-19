锅具用久了，难免留下烧糊的黑渍、油污等，难以清洗。锅具材质种类多，清洗方式各不相同，让人发愁。日本生活类网站“生活便利本”总结了几种锅具的清洗妙招，供大家参考。

1.铝锅。铝锅重量轻薄、传热快，既省燃料又省时间，但长时间使用后容易发黑。注意清洗时，不能使用强酸强碱的清洁剂，否则会发生化学反应，生成对身体有害的物质。也不能用钢丝球等锐利物品擦洗，以免刮坏锅具，破坏涂层及氧化膜。建议放入苹果皮和苹果核，加水煮15分钟，或用切开的柠檬擦洗，其所含的酸会形成保护膜，让铝锅光洁如新。最后，放入淘米水或蔬菜碎末，再煮沸15分钟，可防止黑膜形成。注意铝锅不能清洗太频繁，否则会破坏氧化层薄膜，缩短寿命。

2.搪瓷锅。颜色漂亮的搪瓷锅烧糊后会留下难看的黑渍，难以清洗；常用搪瓷锅煲汤、熬粥和中药，时间长了锅内也会留下一层垢，影响美观。使用钢丝球“硬刷”会破坏釉面，留下划痕。其实，用面粉就可以轻松去渍。在锅内放满清水，倒入2~3大勺面粉。煮沸后，面粉就会附着在污渍上，剥下后用洗涤剂清洗，即可恢复洁白。如烧焦严重，倒入清水后放入一大勺白醋和一整个苹果的皮，煮10分钟再关火。等冷却下来，再用海绵清洗。

3.铁锅。烹饪时，铁锅的溶出物对人体有好处，但其容易生锈，用久了边缘还会留下厚厚的油渍，有碍观瞻。对于烧焦的铁锅，可倒入清水煮沸10分钟，冷却后用刷子刷掉污垢。用小火烧干铁锅，再涂上薄薄的一层食用油，能防止生锈、延长使用寿命。最好每次炒菜后马上用海绵或刷子清洗，再用抹布擦干水分，让铁锅持久如新。

4.陶锅。陶锅适合长时间烹煮食物。使用后，要待其自然冷却，再用海绵沾清水清洗，尽量不要用洗涤剂。其对温度的急剧变化较敏感，不可用冷水直接冲热陶锅。另外，如果常用钢丝球等金属制品或含有研磨剂的洗涤剂，陶锅容易出现裂痕。如果不小心有了裂缝，放入淘米水煮一会儿，淀粉凝固后能够填补。

5.不锈钢锅。不锈钢锅美观耐用，但如果使用不当，锅具内外都会产生污垢。可混合少量的水和小苏打成糊状，涂到发黑的部位，放置30分钟后用抹布或海绵块等擦洗。如果有顽固的黑渍，建议用硬度较低的金属清洁球沾上小苏打糊擦洗。（郭五陵）