六岁前肥胖长大易超重

四五岁的孩子就算体重超标，多数家长也不太重视，觉得“婴儿肥”没关系，孩子正在长身体。不过最近，澳大利亚塔斯马尼亚大学的一项新研究表明，这种观念是错误的，肥胖的儿童长大后多数会出现肥胖问题。

研究人员对2700多名儿童进行了跟踪研究，不定期测量他们的身体质量指数（BMI），直至他们成年。结果表明，6岁前就有“婴儿肥”的儿童，成年后更容易成为超重者。

研究论文作者、塔斯马尼亚大学孟席斯医学研究所研究员玛丽·珍妮·巴斯考特博士认为，童年时期的体重状态决定了成年后的体重状态，这种状态不仅指体重重量，还包括体重增长的速度。孩子的青春期到来之前就应开始控制体重，因为他们进入青春期之后，身体会大量分泌性激素和生长激素，对胰岛素产生抵抗作用，使体内葡萄糖含量增加。

研究人员提示，如果已发生肥胖的女孩在青春期早期、男孩在成年期早期对身体质量指数进行有力干预，还是可以在一定程度上避免成年后的顽固型肥胖。此次研究的结果表明，6岁以下儿童的早期体重管理需得到重视。儿童可从2~3岁起增加水果和蔬菜的摄入量，少看电视，少喝含糖饮料。肥胖儿童的父母应尽早咨询儿科医生，为孩子制定合理的饮食和运动计划。 （唐小玉）