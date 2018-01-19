三大发明有望帮人类永生

科学技术的飞速发展使人类得以不断挑战各种各样的不可能。其中的一大热门话题是，人类到底能不能实现永生？近日，美国媒体便将有望帮助人类永生的科学界三大发明做了一个梳理。

人体冷冻术

人体冷冻术是指将刚死之人的遗体冷冻起来，直至找到可治愈曾致死疾病的方法为止。理论上讲，此时将遗体解冻治疗便可起死回生，但目前对于冷冻起来的遗体能否成功复活，很多人表示质疑。科学家们正在研究，如何将一个人恰当地储存，才可以在解冻时使其记忆完整恢复。美国加州理工学院神经学科学家克里斯托夫·柯奇博士表示，低温冷冻过程可使大脑“玻璃化”，即将大脑变成玻璃状物质，但这种化学结构上的改变是否会摧毁保存记忆的神经突触还有待探索。

美国亚利桑那州纳米技术学家拉尔夫·默克尔在1976年完成首例人体冷冻后，已先后冷冻了153位死亡患者的遗体，另外还有1000位等待死后接受冷冻的申请者。默克尔表示，人们对人体冷冻术的质疑与20世纪怀疑人类无法登上月球如出一辙。他对于“冷冻技术无法保存记忆”的说法持否定态度，认为大脑“玻璃化”可以很好地保存神经突触。“有朝一日，我们掌握的技术能够对受损大脑结构展开分析并恢复信息。受损记忆得到恢复，信息内容也会十分完整。”此外他还认为，在未来几十年或一百年，提升后的技术将能进一步修复冷冻遗体的缺陷，在其解冻之前纠正所有不完美。

人机合一

一些人相信，人机合一（也称“奇点技术”）是科技发展的必然趋势，人类终将通过与科技“兼并”实现真正的延年益寿。超人类主义者（奇点主义者）预测，“机智过人”是铁的事实，理论上人工智能接管、兼并或替代人类智力的时代一定会到来，人类必将成为机能不朽的半机械人。

谷歌首席未来学家雷·库兹韦尔认为，随着技术急速提高，人类的进步将会达到一个点——世界10年发生的变化将超过过去1000个世纪的变化。这种情况发生时，人类就将获得永生。他在一次受访时表示，人类大脑容量是有限的，至少比计算机慢100万倍。到2030年左右，我们将可利用纳米机器人通过毛细血管以无害的方式进入大脑，并将我们的大脑皮层与云端联系起来。届时，我们将会拥有一个“超级大脑皮层”，大脑功能更强，沟通方式更智能，血液中的纳米机器人可消灭病原体，清除杂质、血块、血栓和肿瘤，纠正DNA错误及逆转衰老进程，使人类健康长寿。库兹韦尔表示，如果一切顺利，随着医疗技术的进步，人类将从2029年开始逐步实现永生。

意识上传

“意识上传”技术支持者的设想比库兹韦尔更大胆，这些科学家认为，人类的生存不见得需要身体或大脑，因为将来有一天，我们的意识将会活在电脑中。“意识上传”技术可以将人类大脑中的所有东西（如精神、思想、记忆）上传到电脑或其他人工智能设备上。

未来学家认为，意识上传是一个重要的生命延续概念。上传大脑意识的关键是连接体，上传内容等于一个人的大脑功能总和。科学家们正试图找出组装和维护大脑神经连接的方式，从理论上说，该目标一旦实现，人的意识就完全可以下载。（陈宗伦）