湖北打击危害肉品质量安全行动告捷

近日，从湖北省食品药品监管局传来消息，2017年11月~2018年1月，该省各级食品药品监管部门组织开展的严厉打击危害肉品质量安全违法违规行为“百日行动”告捷：共立案234件，查获涉案肉品60余吨；向公安机关移送案件7件，追究刑事责任2人，捣毁私屠滥宰窝点17个。

“百日行动”开展以来，湖北省食品药品监管部门以肉品质量安全容易出现问题的农贸（集贸）市场、商场、超市，肉类产品加工企业及小作坊等为重点场所，严查危害肉品质量安全违法违规行为。在流通环节，严格落实查证验物制度，规范肉品经营户悬挂有效动物产品检验检疫合格证明，加大打击无证、证物不符销售行为；在加工环节，禁止生产企业加工无证肉品；在餐饮环节，禁止肉品使用单位购进无证肉品，严令肉品使用单位建立进销台账管理，规范进货检查验收、索证索票制度。

“百日行动”专项整治期间，全省食品药品监管部门深入校园、社区、工地、市场，积极开展肉品安全宣传活动。各地通过媒体进行宣传201次；发放宣传材料6.4万余份；接受相关投诉举报245起，查实137起。广泛宣传，增强了人民群众食品安全意识，为“百日行动”营造了良好的氛围。