江苏：全面提升食药安全治理水平

近日，江苏省副省长马秋林一行到江苏省食品药品监管局调研，对2017年江苏省食品药品监管系统取得的显著成绩给予肯定，并强调当前和今后一个阶段，要认真学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，全面提升食品药品安全治理现代化水平。

马秋林指出，要深刻领会中国特色社会主义进入新时代、社会主要矛盾发生变化“两个重大判断”，准确把握食品药品安全新形势。进一步提升食品药品安全保障水平，聚焦群众关心的热点问题，着力解决粮食、蔬菜、水产品等食用农产品农兽药残留超标等突出问题。按照党的十九大部署，研究谋划新时代食品药品监管工作目标任务。大力实施食品安全战略，加强监管能力建设，强化专项整治、综合治理和全过程监管。加快推进江苏省“十三五”食品药品安全规划实施，确保规划的各项目标任务落实到位。坚持以人民为中心的发展思想，落实好“四个最严”要求。在确保人民群众饮食用药安全的同时，积极促进食品药品产业持续健康发展。

马秋林强调，要抓住重点，坚持问题导向，加强对重点难点问题的研究和破解。下一步，重点做好以下工作：强化技术支撑能力建设；积极承接好食盐监管职能；纵深推进“双安双创”工作；创新药品医疗器械监管；加强党的建设和队伍建设。