总局集中约谈网络食品交易第三方平台负责人

近日，国家食品药品监管总局召开会议，集中约谈当当网、京东商城、淘宝网、天猫等国内部分网络食品交易第三方平台负责人，进一步督促网络食品交易第三方平台严格落实《网络食品安全违法行为查处办法》有关规定，切实履行食品安全主体责任。

近年来，网络销售食品交易量大、品类众多、销售面广，为人民群众生活提供了方便，但也存在网络食品交易第三方平台对入网商家管理不到位、对食品安全不重视、管理制度不到位等问题。

约谈会上，国家食药监总局通报了近期发现的个别网络销售食品非法添加药品的情况，以及2017年国内主要网络食品交易第三方平台食品抽检情况，要求网络食品交易第三方平台严格落实《网络食品安全违法行为查处办法》有关规定，高度重视互联网经营食品安全风险问题，切实履行食品安全主体责任，加强入网经营者资质审核、证照公示、规范宣传行为等工作，配合监管部门共同营造良好的食品安全环境，让人民吃得放心。

当当网、京东商城、顺丰优选、亚马逊中国、飞牛网、国美网上商城、1号店、苏宁易购、淘宝网、天猫等网络食品交易第三方平台负责人交流了第三方平台食品质量管理工作情况。北京、上海、浙江、江苏省（市）食品药品监管局相关负责人参加会议。