“治未病”预防中风 春夏养阳 秋冬养阴

随着我国社会的老龄化，老年人比例逐渐增高，心脑血管疾病的发生率也逐年上升。尤其在秋、冬季节，脑中风发生率直线上升。

江苏省中西医结合医院神经外科副主任医师朱春然解释，中风病名，首见于《内经》，因本病起病急骤，证见多端，变化迅速，与风性善行而数变的特点相似，故名中风，现代医学称之为脑血管意外，主要包括脑出血、蛛网膜下腔出血、脑血栓形成、脑栓塞等。中风的发病原因很多，主要有：高脂血症、动脉粥样硬化、高血压、糖尿病、颈椎病等等。据临床医学统计，约70%的患者会出现某些先兆征象，但往往因缺乏相关知识而被忽视。故而，一旦出现以下症状我们应引起高度警惕。突然眩晕或头痛突然加剧；一过性视物不清或失明；突然出现舌根发硬或失语；一侧肢体麻木、乏力、活动不便；精神疲乏、频打哈欠或恶心呕吐；“性格”突变，智力减退，缺乏正常的判断力和理解力；无原因的嗜睡等。如有上述情况，应及早到医院就诊。

中风的治疗关键在于预防，“治未病”理论是中医学的特色之一，是中风防治的有效方法。

首先，通过选择适合自己的锻炼方式，坚持锻炼以增强体质，固护正气，从而提高机体免疫力，防止外邪入侵，预防中风的发生。

其次，倡导健康的生活方式，做到作息规律和饮食节制，同时可以根据不同季节进行调理。春夏养阳，秋冬养阴。春夏勿食过冷、贪凉，以免伤阳气，宜晚睡早起，以养阳气。秋冬勿过食辛辣、燥热之品，以免伤阴气，秋季宜早睡早起，冬季宜早睡晚起，以养阴气。通过“冬令进补”养阴藏精，如当归生姜羊肉汤的服用时间应是冬至开始到立春。

再者，调节情绪，平和的心态对预防中风的发生尤为重要。最后，早期发现和干预相关疾病，包括原发性高血压、糖尿病、高脂血症、冠心病、肥胖等疾病。