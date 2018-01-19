2017年农产品市场运行平稳 “菜篮子”供应总体宽裕

人民网北京1月18日电 （记者郁静娴）记者从17日召开的农业部新闻发布会上获悉：2017年，我国粮食价格形成机制和重要农产品收储制度改革取得实质性成效，农产品市场运行总体平稳。全年“农产品批发价格200指数”均值为100.14（以2015年为100），同比低5.60个点；其中“菜篮子”产品200指数为99.91，同比低6.65个点。

大宗农产品价格以稳为主，“市场定价”特征更为明显。稻谷、小麦、玉米三种粮食均价每百斤122.10元，同比低0.3%。随着市场机制作用的进一步发挥，不同品种价格走势有所分化。鲜活农产品价格先跌后涨，总体稳中略降。全年“菜篮子”产品市场运行基本符合周期性季节性波动规律，价格水平总体低于上年。

当前，“菜篮子”产品供应总体宽裕。农业部市场与经济信息司司长唐珂说，如果不再发生大范围的极端天气，春节期间包括蔬菜在内的鲜活农产品供应有保障，总体价格出现大幅上涨的可能性不大。

《 人民日报 》（ 2018年01月19日 09 版）