有效减少出生缺陷 河南半年免费产前筛查32万多例

18日，记者从河南省政府新闻办发布会获悉，2017年下半年，河南共完成孕妇免费产前筛查324346例，新生儿免费“两病”筛查656364例。官方表示，通过免费筛查民生实事的实施，有效减少了出生缺陷的发生、普及了优生优育知识，也提高了公众对预防出生缺陷重要性的认识。

河南省政府妇儿工委委员、省妇联副主席樊平当日在发布会上表示，河南省委、省政府高度重视免费筛查民生实事工作，自2017年7月1日起在全省各市、县服务机构相继启动了免费筛查服务。截至12月31日，全省共完成免费产前筛查324346例，新生儿免费“两病”筛查656364例，免费听力筛查632165例。

以2017年7月1日以来河南全省辖区分娩活产数为基数测算，孕产妇早中期产前筛查覆盖率为46.67%，新生儿“两病”筛查率为94.44%，新生儿听力筛查率为90.96%。

樊平表示，河南省委、省政府将免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查列入重点民生实事，意义重大，影响深远。通过免费筛查民生实事的实施，有效减少了出生缺陷的发生，普及了优生优育知识，提高了公众对预防出生缺陷重要性的认识。

通报介绍，通过开展免费产前超声筛查，河南全省共发现高风险孕妇3842人，其中NT增厚胎儿2140例，无脑儿、露脑畸形、严重脑膨出、严重胸腹壁缺损内脏外翻、严重开放性脊柱裂等高危胎儿1552例，其他异常胎儿150例；通过产前血清学筛查，共发现21-三体综合征(唐氏综合征)高风险人数15658例、开放性神经管缺陷高风险人数5258例、其他异常人数3648例。上述严重出生缺陷高风险者均给予了规范的转诊和随访服务。

与此同时，通过新生儿“两病”筛查，确诊苯丙酮尿症(PKU)242例、甲状腺功能低下症(CH)819例，上述患儿均在省新生儿疾病筛查中心得到及时规范的救治。通过免费新生儿听力筛查，发现先天性耳聋高风险儿童2809例，均按规定流程转诊至听力诊治机构进一步诊断治疗。

樊平当日还表示，在今后工作中，河南将以减少出生缺陷发生、提高出生人口素质为重点，继续与相关单位加强协作，为推动河南由人口大省向人才大省转变努力贡献。(完)