钟南山：3月或有新一波流感来袭

17日下午，在广州一个公益健康讲坛上，国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山院士解读今年流感特点，指出当前流行的乙型流感病毒有了一些变异，在受感染的人群中，乙型Yamagata病毒明显增多。

目前国内使用三价流感疫苗未能覆盖这一亚型，未能对目前这波乙型流感起到理想的预防作用，他呼吁尽快生产四价疫苗将之纳入其中。

他还提醒，今年3月份可能出现新一波流感，应加强流感疫苗免疫注射，希望有关部门提高对目标人群免疫注射预防的资助。

现状：流感病例同比明显增多

“冬季是流感高发季节。流感大家都很熟悉，广义上它也是感冒的一种。”钟南山说，过去三周，在我国以及很多国家和地区流感病例明显增加。

据他介绍，根据病毒的核蛋白，流感可分为A、B、C、D 4个主要抗原型，或叫甲、乙、丙、丁型；其中A型和B型较常见，C型和D型不多见。B型主要有两种亚型： Victoria型和Yamagata型。从去年底到今年初增加的流感病例中，B型占了很大比例，其中Yamagata型明显增多。

解读：乙型流感病毒有所变异

季节性流感几乎每年都有，有时甚至一年不止暴发一次。虽然，它跟多数普通感冒一样都是由病毒感染引起的，但病毒经常有变异，有时会让人措手不及。

“流感至今仍是我们无法预测的威胁。”钟南山解释说，不像天花的毒株是固定的，流感的毒株老是在变，能不断逃避人群对它的免疫攻击。他引用国家流感中心数据指出，2017年4月以来，我国流行的A型（H3N2）,甲型H1N1，B型流感病毒均未发生明显变异，流行毒株与北半球推荐的2017~2018年疫苗株匹配性较好。目前我国使用的疫苗为三价流感疫苗，包含A（H1N1）pdm09,A（H3N2）和B型的（Victoria）这3种抗原组分。但从去年底到今年初，乙型流感病毒又有所变异，B型的Yamagata型明显增多，现有乙型疫苗的匹配性跟不上，未能对目前这波流感起到预防作用，人群对这一新病毒亚型缺乏免疫力，所以发病数翻倍。

提醒:要防3月可能出现的流感

“2013年至今，我国内地27个省份累计报告人感染H7N9禽流感病例1533例，死亡607人，病死率约39.6%。”钟南山提醒，禽流感（以H7N9为主）进入第5个流行季，虽然现在还没有直接证据，但按近些年来流行规律，一般是在1~3月份出现。

“现在最怕的是禽流感和人流感，如果混合在一块问题就大了，必须引起高度警惕。”钟南山说，假如往后几个月H7N9又流行起来，再加上B型流感，会发生什么情况？需要高度警惕。因为，没有任何病毒或病原体会像流感病毒那样迅速演变，再加上流感病毒有跨物种传播的能力，一旦跨越种属屏障，极有可能对公共卫生安全造成严重影响。

他再三提醒，今年也要防3月份可能出现的新一波流感。近年来，广东在禽流感流行季采取关闭市场、临时休市、设立活禽交易设立限制区等，钟南山说，这些措施有助取得较好的预防效果。“特别是关闭活禽市场，使城市居民的感染风险降低了97%~99%。”

预防：鼓励目标人群接种

钟南山呼吁尽早生产出四价疫苗，覆盖两种A型流感病毒（H3N2、H1N1）和两种B型流感（Victoria型，Yamagata型）病毒的疫苗，以增强预防作用。

他再次引用广东省卫生计生委预防流感的四大提醒：

1.学校、托幼机构、养老院等集体单位要提高警惕，采取晨检、缺勤登记、病例监测、环境通风消毒等流感防控措施。

2.各类人流密集、流动性大的车站、商场等公共场所，要加强通风、环境消毒等防控措施，科学做好公共场所、交通工具等各类重点场所流感防控工作。

3.市民要提高防病和自我保健意识，保持充足睡眠，均衡饮食，加强锻炼，出现流感症状时应及时就医。

4.老人、儿童和体弱多病者可到疾控中心或预防接种门诊接种流感疫苗。

“应对流感，免疫注射是最好的预防方法。”钟南山坦言，下次流感暴发只是时间问题，预防尤为关键。一些西方国家接种疫苗高达全人口的30%左右，我国只有1%左右，还远远不够。他透露，北京、上海、深圳等地已对目标人群（≥60岁，儿童，医务人员及特殊工种）进行免费流感疫苗接种。

“广东是流感高发区，应普及免费或降价疫苗接种。”钟南山呼吁，特别是对目标人群，希望有关部门提高对他们免疫注射预防的资助。

治疗：早期使用可减少病毒传播

“在疫情早期，使用抗流感病毒药物能减少病毒的传播。”钟南山说，抗流感病毒药物适用于患者出现符合流感样的临床症状，并且所在地区已报道有流感出现时。

日前，国家卫生计生委发布最新的《流行性感冒诊疗方案》，明确推荐一批抗流感病毒药物，奥司他韦、连花清瘟胶囊等一批西药、中成药在列，但甲流、SARS期间的预防药物板蓝根并不在推荐之列。

对此，钟南山结合临床观察介绍说，在出现流感样症状的48小时内，奥司他韦进行早期治疗，确实有助缓解发烧等症状、降低肺炎风险。

而与奥司他韦相比较，连花清瘟胶囊在缩短病程和减少病毒载量上与其疗效相似。而板蓝根是民间长期使用药物，它对病人早期使用是有帮助。不过，板蓝根的作用需要有一个更规范、更大规模的循证医学研究来进一步证实。“我们正在做，希望对板蓝根的组分了解得更清楚。”钟南山说，从目前已有的动物实验来看，板蓝根不仅有一定的抗病毒作用，还能够通过调节宿主过度免疫反应“抑制病毒介导炎症”。