心脏“阀门”关不紧  专家妙手装“新门”

心脏是人体的“发动机”，而主动脉瓣是心脏泵血最重要的“阀门”，一旦运转不灵或怠工，后果就不堪设想。而对于心脏瓣膜病好发的中老年人群体来说，传统开胸手术因创伤大、失血多等高风险，令许多患者望而却步，放弃了手术机会。日前，65岁的叶老太因患有主动脉瓣重度关闭不全等严重的心脏瓣膜病，成功接受了广东省中医院的手术救治，这是华南地区中医系统首例经心尖微创主动脉瓣置入术（TAVI）。

该手术由心胸外科团队联合心血管内科、麻醉科、影像科等多学科协作完成。常规手术对于该病的处理需要正中开胸、心脏停跳及体外循环，出血量大，整个过程一般要耗费6~7个小时，创伤和风险较大；而这次施行的TAVI术优势非常明显：手术切口小，无需正中开胸、心脏停跳及体外循环，出血量仅100ml，仅耗1.5小时就完成。

主刀专家、广东省中医院心胸外科教授林宇表示，“中医院早已不是‘慢郎中’了，不仅有中医中药、针灸推拿，还可以做心脏外科手术、ECMO（体外膜肺氧合）、心脏移植以及最先进的微创手术。TAVI手术为主动脉瓣膜病患者提供了一种全新有效的微创治疗方法，必将造福更多的患者。”

难！

老太心脏“阀门”关不紧

65岁的叶老太是个“老广州”，本来天天“叹早茶”其乐融融，没想到近一年来身体越来越力不从心，逐渐出现胸闷气促等症状，严重到甚至走几步路都要休息一下，更不用说外出“叹早茶”了。

叶老太来到广东省中医院找林宇教授看病，这才发现患有严重的心脏瓣膜病，作为心脏泵血最重要的阀门——主动脉瓣有重度的关闭不全，心脏已经明显增大，并出现明显的心功能下降，即使药物治疗也不能有效缓解。

林宇作了个形象的比喻，如果把瓣膜想象成船帆，在正常情况下，船帆会鼓满风，鼓胀得恰到好处，但是在主动脉瓣关闭不全的情况下，帆会在风中乱晃，部分风（即血液）会穿过船帆。这种异常现象会导致心脏逐渐增大，造成气促胸闷等症状。像叶老太这种情况可能会很快发展为心力衰竭，危及生命。

手术无疑是最好的选择。经过详细的评估，专家们认为，老太太接受常规的体外循环心脏停跳下的换瓣手术难度相当大：首先，患者年纪大，而且只有40公斤的低体重，体质虚弱，此为一难；其次，患者还合并有慢性阻塞性肺病、支气管哮喘等多种内科症状，是难上加难。

精！

多学科协作，为心脏装“新门”

鉴于老太太的身体状况，专家们考虑采用目前最先进的介入人工主动脉瓣膜置入（TAVI） 技术，巧妙解决老太太主动脉瓣关闭不全的问题，给她装个“新门”。

TAVI心脏手术团队快速组建起来，囊括了心外科、心内科、麻醉科、超声科、放射科以及体外循环、手术室的二十余位专家。术中，在TAVI心脏手术团队的协作下，首先在患者心尖部位开一小孔，然后操控一根细长的输送鞘，将人工生物心脏瓣膜送入患者心腔。在造影屏幕监视下，新瓣膜被准确定位和放置于病变主动脉瓣位置。原来的心脏泵血“阀门”因关不紧“漏水”，新瓣膜“安装”完毕后，就像一扇运行良好的新“阀门”，一张一合地开始工作了。

益！

至少三至五成患者可受益

主动脉瓣狭窄或关闭不全是中老年人常见的心脏病，65岁以上人群中发病率约占3%，80岁以上高龄人群中约占5%。严重主动脉瓣病变最终将导致心衰，患者出现症状后平均生存期仅2~3年，猝死的风险很高。

传统的治疗方法是外科手术置换瓣膜，需要将患者的胸骨正中劈开，并需要体外循环的辅助，手术创伤大、出血多。

林宇坦言，“目前，我国至少有30%~50%的主动脉瓣病变患者没有选择手术，一是因为患者年龄大，并发症多，常规开胸手术风险极高，二是因患者自身的恐惧心理而放弃手术。”

据介绍，TAVI手术具有创伤小，手术时间短，术后康复快，不再需要正中开胸及体外循环等优势，能够极大减轻病患痛苦。这个技术既可治疗以狭窄为主的主动脉瓣膜病变，也能治疗单纯主动脉瓣关闭不全，在国际上应用越来越广泛。

今后，对于高龄、高危的晚期心脏瓣膜病患者，无法承受体外循环下的外科手术，或担心手术的创伤和风险不愿意接受常规手术的患者可以选择TAVI手术，从而能极大提高患者心功能，改善生存质量。（全媒体记者何雪华 通讯员李雪、王侃）