钟南山：今冬流感病毒毒株查清楚了

进入冬季以来，一面是流感肆虐，一面是PM2.5爆表。本波流感有何特点？是否出现传闻中的病毒变异呢？空气污染对人类健康又有何危害？1月17日，在广州的“冬季呼吸道疾病预防”市民公益健康讲坛上，科技日报记者采访了中国工程院院士、著名呼吸病学专家钟南山。

B型流感病毒未发生明显变异

“目前南北方医院检测到的流感样病例显示，过去一个月同期流感患病率增加近1倍，且流行的优势毒株主要是B型。”钟南山表示，这一病毒的表现特性是，易感染，病程持续时间长一些，有发烧情况，在南方可能有全身酸痛症状，但南北方区别不大。绝大多数以轻症为主，甚少造成重症或死亡病例。

根据全国流感哨点医院检测结果显示，目前流感病毒的阳性检出率高达40％，主要为B型。

“流感病毒老是飘忽不定，不断抗原进化以逃避宿主免疫攻击。有可能由病毒抗原表位的积累突变引起抗原漂移；也有可能由病毒携带新型的流感病毒进入人体引起抗原转变。”钟南山说，但2017年4月以来，我国流行的A（H3N2）、甲型H1N1、B型流感病毒均未发生明显变异，流行毒株与北半球推荐的2017—2018年疫苗株匹配性较好。

他指出，可怕的是禽流感和人流感混合，值得高度重视。要特别警惕今年前3月份禽流感的发生及传播。

“我估计到月底，本轮流感会进入收尾阶段。流感至今仍是我们无法预测的威胁，没有任何病毒或病原体会像流感病毒那样迅速演变。流感来了，免疫注射是最有效的预防方法。”钟南山呼吁，从国家到个人都要重视流感疫苗接种。西方国家的接种率接近30％，对于老人、孩子、医护人员等特殊人群则百分之百全覆盖，而我国目前免疫注射率只有1％。

“现在我国使用的疫苗为3价流感疫苗，不含B系抗原，虽对此波流感作用不大，但预防其他类型流感效果良好。到了3月份，广州又会进入到A型流感占主流的流感高发季。”他透露，相关研发机构正加紧研发生产4价流感疫苗，可能会在下半年上市。

PM2.5每增加10微克，肺癌发生风险增加7.4％

冬天空气污染比较严重。1月11日，北京发布“空气重污染橙色预警”；12日—17日，京津冀晋鲁豫出现区域重污染天气过程，部分城市空气质量达到“6级严重污染”。

“空气污染显著增加慢性阻塞性肺患者的入院风险和死亡率。”钟南山指出，高浓度PM暴露与慢性阻肺患病率增加和肺功能下降高度相关。

他和团队从2012年到2015年，选取了广东的韶关、河源、广州、湛江四个地方进行研究，经过观察发现，PM2.5从每立方米35微克上升到75微克时，慢阻肺患病危害因素增加了2.4倍；如果浓度超过75微克，患慢阻肺的概率则为35微克每立方米人群的2.53倍。此数据已被世界卫生组织所采用。

统计数据显示，肺癌排在我国死亡前10位恶性肿瘤第一位，占到近22％。“PM2.5每立方米的浓度增加10微克，肺活量空气功能下降28毫升，整体肺癌发生风险增加7.4％。”钟南山担忧地说，“生命早期大气污染物暴露也增加儿童期哮喘发作风险。妈妈怀孕、孩子出生后在一个比较污染的地方，孩子长大后发生哮喘发作风险增加40％以上，这个数目触目惊心。”

“从个人层面来说，应加强应对大气污染防护措施。PM2.5达到75微克，小孩、老人及心血管和呼吸疾病患者应待在室内并避免强体力活动，公众应避免室外活动。”钟南山强调说。