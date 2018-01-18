为旅客生命保驾护航 “救命神器”在杭州火车东站再立新功

2018年1月13日上午9点36分，在杭州火车东站候车大厅一名30多岁的女性旅客发生心脏骤停，火车东站工作人员立即启动急救应答流程，并通过广播寻找有急救技能的急救人员，急救人员迅速赶到现场，对患者进行心肺复苏按压抢救，同时现场工作人员迅速取来安装在火车东站的迈瑞AED设备，在第一时间成功对患者进行除颤操作。急救中心120及时赶到现场对患者进行救治，目前患者在解放军117医院进一步治疗。

据报道，2018年1月以来，杭州连续发生3起猝死，倒下的都是中青年！1月2日傍晚，滨江一所职业学院体育馆，正在打羽毛球的大二男生小刘突然倒地，没能抢救回来。1月6日早上7:41，香积寺路公交三公司门口，一个男青年，在上班途中突然倒地，很多市民上去帮他，一个附近医生也来抢救，最后也没能抢救过来。1月9日中午，杭州城北某小区43幢，有个年轻人猝死在家中。

为什么猝死的都是年轻人？

杭州市中医院急诊科副主任医师叶远玲表示，老年人的血管狭窄都有三四十年的病变过程，这时血管的侧支循环已建立代偿功能，较年轻人反而不太会发生猝死。年轻人不同，心肌活跃，熬夜、过度疲劳，会使血管持续痉挛收缩、血液黏度增加、局部血栓形成，出现狭窄后，因为抽烟、喝酒或气温骤变等刺激，血管一下子痉挛收缩，就会发生急性心梗，病程往往很短。

春节临近，天气一冷，年轻人工作和生活应酬增多，猝死几率大大增加。

如何给猝死患者第二次生命的机会？

我国每年心源性猝死的总死人数高达54.4万人，位居世界各国之首，也就是说，中国每天至少1500人因为心脏骤停离开人世，每分钟就有1个中国人发生心源性猝死。目前心脏骤停的存活率不到1%，心脏骤停的抢救最佳时间只有4分钟。《美国心脏病学会杂志》的研究表明，当遭遇院外的心脏骤停，在没有进行心肺复苏等抢救措施的情况下，每多延迟1分钟，存活率就下降7%-10%。而我国大多数城市救护车到达现场所承诺的时间超过10分钟，心脏骤停患者救治不到1%，等来的只能是死神。

心源性猝死事件每分钟都在发生，成功救治的寥寥无几，而成功救治基本上在现场安装了AED设备。

2017年10月17日下午，装配在上海理工大学校区的迈瑞AED自动体外除颤仪成功救治一位在操场突发心脏骤停的学子生命。这是上海市在推行AED校园试点项目后的第一个成功案例，也是全国高校校园内AED急救的第一个成功案例。

2017年11月14日早上8时55分，在安检通道处一位36岁男性旅客意外心脏骤停晕倒，机场120急救中心医务人员迅速赶到现场，进行心肺复苏按压抢救，并在第一时间使用“救命神器”迈瑞AED设备对该旅客进行电击除颤，持续约15分钟的抢救后，旅客恢复自主心跳。

比对3起猝死事件和杭州火车东站等救人事件，不难看出心脏骤停患者救治成功关键在于在现场有无安装AED设备，能否在第一时间对患者进行心肺复苏和AED除颤。