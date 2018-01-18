哮喘免疫治疗有了新策略

中科院广州生物医药与健康研究院冯立强副研究员与呼吸疾病国家重点实验室钟南山院士团队张翊玲博士合作，研制了一种利用腺病毒载体结核疫苗抑制过敏性哮喘的新策略。近日，相关成果在线发表于国际学术期刊《分子医学杂志》上。

过敏性哮喘发病机制极其复杂。过敏原诱导的Th2反应过度激活是其中关键环节。为替代激素疗法，多家制药公司或研究机构开发了抗IgE及Th2细胞因子的单克隆抗体。但这些疗法仍未摆脱“对症治疗”范畴，不能根治哮喘，疗效相当有限。近20年前，科学家发现接种卡介苗的人群患哮喘概率较低，由此开启了以卡介苗预防或治疗哮喘的系列临床前及临床研究。

据课题组相关人员介绍，健康状态下，体内Th1、Th2反应相互制约、动态平衡，卡介苗在历经数百次传代后，某些疫苗株因缺失关键抗原，其诱导Th1反应的能力下降，不能有效抑制Th2过度激活及哮喘发作。为解决这一问题，课题组研制了以腺病毒载体携带结核分枝杆菌优势抗原的新型疫苗。该疫苗可诱导显著强于卡介苗的Th1反应，有效降低肺部炎症并抑制哮喘发作。（记者叶青 通讯员黄博纯）