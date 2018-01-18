21万一盒的抗癌药竟然是假药！

深圳市中级人民法院近日审结一起特大生产、销售假药案，涉案人员在一年半的时间里，拉拢医生“搭桥牵线”，向全国30个省份的患者销售抗癌类假药达数十种，总金额超千万元。经权威机构鉴定，这些抗癌药均系假药，有的根本不含有效成分。

法院披露，2014年9月至2016年3月期间，被告人纪维维伙同被告人陈忠华等人，在香港、深圳注册多家公司，从境外采购未经国家批准进口的药品，走私入境后销售给患者。同时采取通过公司官网宣传、向各地医院的医生推销等方式，将这些药品销往全国各地。除此之外，这个团伙还自行调配制作所谓的抗癌药品销售给患者。

深圳市市场稽查局药品稽查处赵刚毅介绍，它们主要是一些抗肿瘤的药品，也包括一些白血病、还有一些艾滋病用药。

2016年3月5日，深圳市市场稽查局接到举报后，以涉嫌销售假药，对这个团伙立案调查。据了解，这个团伙销售的药品价格从几百元到几十万元不等，有的抗癌药品单价更是高达21万元一盒，然而，患者从他们手上买到的这些高价药，却并不能达到治病的效果。

据赵刚毅介绍，在水客带入的过程中，这个药品很可能就失效了，根本就没有实际的效果，对患者来讲也是一种潜在的危害。

经中国食品药品检定研究院检验，涉案的自行灌装药品检验结果不合格，证实其不含有效成分，属于假药。而经深圳市市场稽查局的鉴定，涉案的走私抗肿瘤药物，均属于必须经国家批准进口却未经批准的药品，依法应按假药论处。

深圳市中级人民法院刑二庭副庭长周正茂表示，根据查获的网络销售记录来看，已经销售出去的药品，案值是593万元，整个全案涉案的犯罪金额已经超过一千万元了。

法庭一审认为，被告人纪维维、陈忠华等8人违反国家药品管理法规，生产、销售假药，有其它特别严重情节，分别被判处三到十三年不等的有期徒刑并处相应金额的罚金。