跑断腿难觅维生素B2 市民反映价廉物美常备药断供

维生素B2片日前陷入“断供”尴尬。近日，市民孙老伯焦急地打进本报962555热线，反映他已连续三周跑遍各大药房，却买不到一瓶维生素B2片。市民呼吁，企业和相关部门都能够重视这些“质美价廉”的常备药，别让市民“一药难求”。

辗转药房买不到常用药

“维生素B2片可以软化血管，对于治疗口腔溃疡、口角炎也很有疗效，可以说既便宜又好用。”孙老伯在向记者列出了该药的一系列益处后，却不无失落地说：“年底前，我跑了至少七八家药房，却都‘断供’了！是不是厂家认为利润薄，就停产了？”他担心，一旦停用该药，会给他的健康带来困扰。

4家药房仅1家有售

一瓶小小的维生素B2片，究竟有多难买？连日来，记者展开了一番调查。

记者首先来到位于陕西北路113号的雷允上药房。店员表示，从上月底开始，维生素B2就已断货，连总公司都没有库存。“以往，我们从总公司进货后，一个礼拜以内就可以卖完，供不应求。”不过，至于缺货的原因，店员却表示“不清楚”。

随后，记者来到位于延安中路876号的雷允上药房。柜台里只剩下一张维生素B2的价格牌，标价为每瓶9元。“我们也是从总公司进货的，如果没货可进的话，估计是工厂那边‘出问题’了。”店员推测道。

记者又来到上海商城2楼华氏大药房。“维生素B2啊，好像去年12月份就没了，仓库里好像也没货了。”这名店员还表示，维生素B2片是传统“老药”，可谓是家喻户晓。很多上年纪的人都会专门来配这个药。不过，如果进不到药，势必卖不出药，确实有点“小尴尬”。

在位于延安中路955弄的泽邻大药房里，记者终于找到了一瓶异常“紧俏”的维生素B2片。为什么在这里能够买到？“大概是因为我们这里蛮偏僻的，平时没啥人光顾，这药倒是一直有存货。”店员解释道。

生产商承认“年前断供”

对此，有居民质疑，难道每次购买这样一种常备药，都要走街串巷“碰运气”？记者随后致电了市面上较为常见的一款维生素B2片生产商，上海新黄河制药有限公司。一名工作人员透露，工厂目前正在制造维生素B2片，应该是有存货的，但具体需要询问相关科室。

记者辗转联系到了该公司的产品供应科，一名陈姓工作人员坦言：“去年6月份，公司生产了最后几个批号。由于缺少原料，断供过一阵子。此后，药房卖的基本上都是我们前期的存货。”工作人员还表示，这款药本身之前生产量也少，不过，公司已在这几个月补足原料，正准备投入生产。

有业内观点表示，廉价药在生产、流通和销售环节上的利润空间过小，可能是导致廉价药成为“紧俏药”的主因之一。另外，市面上越来越多“高价药”的出现，也在某种程度上不断挤压着廉价药的生存空间，打击了制药企业的积极性。