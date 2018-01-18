浙江：1100余家乡镇卫生院将组成“医共体”

昨日，浙江省卫生计生工作会议在杭召开，热议如何破解百姓“最后一公里”看病难。钱江晚报记者采访时，听到最多的就是“医共体”。具体来说就是全省1100余家乡镇卫生院，将与县级医院组团形成一体化服务，让乡村的老百姓在家门口一公里内，就可以解决大部分的常见病就医问题。

医改深入乡村

更接地气

省卫生计生委主任张平在会上描绘了一张今年医改重点蓝图，他说，“县域‘医共体’建设是提升基层医疗服务能力和深化医改的突破口。”

据悉，今年此举的步伐是先集中力量抓好11个县（市、区）的试点“医共体”建设，形成可复制、可推广的经验后，再在全省面上推开。

今年这11个县（市、区）都将拿出因地制宜的样板，比如以县级医院为龙头、其他若干家县级医院及乡镇卫生院（社区卫生服务中心）为成员单位的紧密型医疗集团，“这就算一个‘医共体’，同时县域内非营利性民办医疗机构，也可以加入其中，为百姓提供全面的、个性化、接地气的医疗服务。”

张平进一步解释说，围绕医共体重塑就医秩序的同时，制定实施县域内首诊疾病目录、双向转诊标准和居民健康管理等服务规范，加快形成让群众真正有获得感的家庭医生签约服务和分级诊疗制度。

除了张平在工作报告中大篇幅谈及医共体，省卫生计生委副主任马伟杭也着重《介绍县域医共体建设相关工作》，另外，德清县卫生计生局局长马建根展示的“关于医共体建设德清样本”，作为一个成功经验，引起与会代表的共鸣。

县域内卫生机构

统盘形成健康保健集团

从德清样本中，钱报记者了解到，乡镇卫生院的角色有了非常大的转变，从原有提供基本公共卫生服务，比如接种疫苗、健康教育、慢病管理等，向提供各类医疗服务拓展，即使遇上心梗等突发病症，也能在当地就医解决。

乡镇卫生院也纷纷站队，“揺身一变”成为健康保健集团的一份子。

据悉，德清根据其长条形的地理特征，建立了东部的新市健康保健集团，由县第三人民医院和4家乡镇卫生院组成；建立了中西部的武康健康保健集团，由县人民医院、县中医院和8家乡镇卫生院组成。

这两个集团并非虚名，而是从体制上成为了一家医共体。德清县卫计局局长马建根说，县政府成立理事会，实行理事会领导下的集团院长负责制，采取唯一法人代表的紧密型集团架构。

“还组建了统一的集团人力资源、财务管理、信息管理、基层管理、质量控制、后勤保健等管理中心。”马建根说，像影像诊断、心电诊断、临床检验等资源中心，原本德清县内的各家医院都各自为政、同质化竞争，现在也被统一了起来，运行成本降低了，服务质量却更高了。仅2017年，德清县乡医疗机构通过分级诊疗签约服务信息系统双向转诊病人3733例，即病人可以在集团内医疗机构“流通”。

全科医生+专科医生

乡镇卫生院开出联合门诊

那么如何让老百姓在乡镇卫生院看病，真的放心呢？

钱报记者采访德清县人民医院院长盛伟时，抛出了这个话题。

盛伟说，前段时间，他们组织了对集团内乡镇卫生院进行摸底调查，发现硬件设备上问题不大，基本医疗服务能力上非常薄弱，因此，提升乡镇卫生院的基本医疗服务能力是“医共体”建设的重中之重，包括全科医生人才短缺的问题、全科医生医疗服务能力薄弱的问题等。

那么医生怎么“流通”？让更多高水平医生安心服务基层？德清的做法是让县域内医务人员打通，“我们刚刚公开选聘，县里第一批选聘了5位专家到乡镇卫生服务院当业务副院长。”

从下周一开始，人民医院将派专家下去，每周开设5天的“全专联合门诊”，由专家领着全科医生坐诊，提升全科医生基本医疗服务能力的同时，把常见病、慢性病患者也带回到卫生院，然后再配上健康处方、卫生宣教等细致的服务。同时还要开建联合病房，让那些病情稳定的康复病人回到家门口的卫生院，方便家人就近照顾。另外还有医保优惠政策的配套跟上，让老百姓在家门口的卫生院看病有更多实惠。（记者 张苗 何丽娜 本报通讯员 王莹）