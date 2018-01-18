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身体各种不舒服，竟是“躯体形式障碍”

记者 唐江澎 通讯员 石荣 朱娟娟

2018年01月18日09:10 来源：长沙晚报

衡阳60岁的李阿姨最近总是感觉到身体不舒服，在多家医院检查花了上万元，也没查出个所以然来，家人甚至以为李阿姨是“装病”。在湖南省第二人民医院临床心理科，李阿姨被诊断为“躯体形式障碍”，是一种以持久地担心或者相信各种躯体症状为主的精神障碍。

李阿姨平时生活节俭，儿子女儿都在外面打工，平时一个人在家带孙女。最近一年，李阿姨总感觉全身无力、怕冷、恶心，上楼的时候感到心慌、胸闷。李阿姨先后在省内各家医院的消化内科、心内科、中医科就诊，进行过多次心电图、彩超、血、尿等各种各样的检查。

目前，该病的发病原因还不是很明确。研究表明，可能与心理社会因素及生物学因素有关。如曾经受过精神创伤，生活中缺乏人关心，或者具有敏感、过度关注躯体症状和自身状况的个性特点。

省第二人民医院临床心理科副主任医师程明提醒，躯体形式障碍治疗过程中，家人的理解支持很重要。家人一定要认识到患者不是故意装病，要理解患者的感受和处境，接纳患者的不良情绪，避免与其发生正面的冲突，积极配合医生对患者的治疗，帮助患者减轻痛苦及心理压力。

(责编：盛月、权娟)


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