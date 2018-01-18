急诊医生下班后陪着抑郁症患者暖聊40分钟

1月16日晚上7点多，杨洞洞收到同事发来的一条微信消息。

微信的标题叫《今天必须曝光省中医院的急诊医生》。他还没来得及看文章，心里一紧，“这是我们科的谁啊？我没做啥亏心事呀，应该不是我。”

看完之后才恍然大悟，发帖人叙述了前一晚发生在浙江省中医院急诊科的暖心一幕。一个情绪狂躁的患者几近爆发的时候，一个年轻医生及时出现，用下班时间安抚患者情绪，陪着聊天，直到患者心情舒畅了才结束，整个过程约40分钟。

“哦，这是在夸我呀。哎呀，真是太小题大作了。”被很多网友评价成“暖男”，杨洞洞特别不好意思。

昨天中午，钱报记者见到了这个30周岁的山东男人，整个人就像他的名字一样有趣。

患病朋友被急诊医生治愈

网友发帖表扬正能量医生

发帖人许小姐说，看病的是她的一个女朋友。朋友有抑郁症，当晚情绪也很糟糕。“这个医生还不是诊室里的，从外面进来，比较年轻，了解情况之后，就开始安抚我朋友，非常细心。”许小姐说。

“反正我也要下班了，我有时间可以陪你聊聊。”医生简单的一句话，让许小姐感动了。她说，抑郁症患者最需要这种关怀，晚上急诊医生又那么忙，还能利用下班时间来温柔地对待病人，特别暖心。

在医生的开导下，许小姐的朋友情绪平复了，胃病头痛的症状也明显好转。当天晚上，没有服药就安稳入睡了。

“好后悔，当时离开的时候都没有跟他说一句‘谢谢’。”许小姐说，后来想想，非常感谢医生，就决定在网上发帖。之所以起了一个这么有争议的名字，她是故意的，“就是用这种反差的效果，吸引更多的人来认识这个正能量医生。”

下班后陪聊患者40分钟

接着赶回家看望发烧的女儿

杨洞洞火了，出乎他意料。

“多普通的一件事情，只是因为碰到了一个特殊的患者，让它也特殊起来。”杨洞洞说，他感觉压力很大。

当天，他是坐诊发热门诊，早8点到晚8点。白天病人很多，忙得几乎没怎么休息。家里来了电话，21个月大的女儿发烧了，他一下班就想赶紧回去看看女儿。

晚上8点多，交接班已经结束。分诊台的护士跟杨洞洞说，有个病人吃了挺多的药，说不定会药物中毒，让他过去看看。

杨洞洞在挤满人的内科诊室里找到了这个病人，发现她情绪不是很稳定。姑娘说，她就吃了两粒抗癫痫的药，但是头疼、胃疼，呕吐得厉害。从简单的交流中，杨洞洞发现，姑娘患有抑郁症，还有些狂躁。正当姑娘要爆发的时候，杨洞洞握住了她的手，“别激动，慢慢说，没事的。”他一边安抚姑娘，一边把她们引导到儿科诊室，那边暂时空着。

安静耐心地听着姑娘的倾诉，他想到一个同学，也可以说是他的病人，得过相似的疾病，自己足足陪了同学2年。虽然不是心理专业，可能因为感同身受，杨洞洞和姑娘的交流特别顺利，姑娘甚至掏心掏肺说出了自己的经历。听完倾诉，已是40分钟后的晚上9点，随后他赶地铁回去看望发烧的女儿。

“被我碰上了，我就接手了。本来晚上急诊医生人手就不够，我来劝导这个病人，就可以让其他医生去救治那些有突发情况的伤者。”杨洞洞坦言。（记者 杨茜 通讯员 于伟）